Αποκαλύφθηκε ο τρόπος που ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο γνωρίζει τα πάντα για τις μεταγραφές

Οι μεταγραφές είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού, καθώς το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού γύρω από τις κινήσεις ενίσχυσης των ομάδων κρατάει «ζωντανό» το άθλημα, ιδιαίτερα σε περιόδους που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση.

Έτσι λοιπόν, αν οποιοσδήποτε ενδιαφερθεί για μία πιθανή μεταγραφή της ομάδας του, ή τις εξελίξεις γύρω από αυτήν, τότε με μία απλή αναζήτηση στο Instagram ή στο «X» , δε θα χρειαστεί να κάνει πολλά σκρολ μέχρι να πέσει πάνω στο προφίλ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Του ανθρώπου που τα καλοκαίρια κοιμάται πέντε ώρες την ημέρα και όταν ο Μάγια Γιοσίντα ήταν να μεταγραφεί στη Σάλκε απορρίπτοντας πρόταση της Τραμπζονσπόρ, το γνώριζε πριν την ίδια τη γυναίκα του Ιάπωνα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, προέβη σε μια αποκάλυψη, αναφορικά με τον τρόπο που μαθαίνει όλα τα νέα γύρω από τον κόσμο των μεταγραφών. Όπως ανέφερε ο ίδιος, μία από τις βασικές του πηγές, είναι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.

Ιδιαίτερα όταν θέλουν να αποχωρήσουν από τον σύλλογο που αγωνίζονται, χρησιμοποιούν τον Ρομάνο, ώστε να τους συνδέσει με άλλη ομάδα ή να δημοσιοποιήσει το γεγονός ότι έχουν επαφές μαζί της και έτσι να ξεκινήσει η διαδικασία αποδέσμευσης τους.

«Πως μαθαίνω τις πληροφορίες για τις μεταγραφές; Πολλοί ποδοσφαιριστές μου στέλνουν μηνύματα ή πολλές φορές τους στέλνω εγώ για να μάθω πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιοπτώσεις, θα μου πουν: "Σε παρακαλώ, μπορείς να πεις κάτι για μένα επειδή θέλω να φύγω από την ομάδα"».