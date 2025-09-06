Προκριματικά Μουντιάλ: Ρονάλντο σε μεγάλα κέφια, σταθερά η Αγγλία στο απόλυτο

Η Αγγλία του Τόμας Τούχελ συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της με άνετη νίκη 2-0 κόντρα στην Ανδόρρα, ενώ η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταγωνιστή πέρασε χωρίς δυσκολία από την έδρα της Αρμενίας με 5 γκολ, δείχνοντας από την πρεμιέρα ότι θέλει να κλειδώσει γρήγορα την πρόκρισή της.

Η λάμψη του Ρονάλντο οδηγεί την Πορτογαλία

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και κέρδισε την Αρμενία με 5-0 (Φέλιξ 10',61' /Ρονάλντο 21',46'/Κανσέλο 32') , συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα στην επίθεση με σταθερότητα στην άμυνα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με δύο τέρματα, υπενθύμισε ότι παραμένει το κεντρικό πρόσωπο των Ιβήρων, δίνοντας το παράδειγμα στους συμπαίκτες του. Η Πορτογαλία έδειξε συνοχή, πίεσε ψηλά και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο και πήρε εύκολα τους τρεις βαθμούς στην πρμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



RONALDO BROTHER YOU ARE 40 😭



pic.twitter.com/CzhnDDTcg6 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 6, 2025





O Τούχελ χτίζει σερί και εμπιστοσύνη

Τα «τρία λιοντάρια» συνέχισαν με το απόλυτο στις πρώτες αγωνιστικές, αποδεικνύοντας πως η δουλειά του Τόμας Τούχελ αποδίδει καρπούς. Με συμπαγή αμυντική λειτουργία, έλεγχο στη μεσαία γραμμή και σωστή αξιοποίηση των στατικών φάσεων, η Αγγλία πήρε ακόμη μία επαγγελματική νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Ανδόρρα με 2-0( Γκαρθία 25' αυτ. ,Ράις 67'). Οι παίκτες της δείχνουν να έχουν αποκτήσει χημεία με τον Γερμανό τεχνικό, ενώ η άνεση με την οποία διαχειρίζονται τα παιχνίδια τους δείχνει την «πινελιά» της σταθερότητας που ήθελε να επαναφέρει.



Tuchel’s England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 see off Andorra 🇦🇩 pic.twitter.com/YfxFSusSZy — 433 (@433) September 6, 2025