Προκριματικά Μουντιάλ: Ρονάλντο σε μεγάλα κέφια, σταθερά η Αγγλία στο απόλυτο
Με επαγγελματικές εμφανίσεις, Πορτογαλία και Αγγλία δεν είχαν πρόβλημα να επιβληθούν σε Αρμενία και Ανδόρρα αντίστοιχα.
Η Αγγλία του Τόμας Τούχελ συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της με άνετη νίκη 2-0 κόντρα στην Ανδόρρα, ενώ η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταγωνιστή πέρασε χωρίς δυσκολία από την έδρα της Αρμενίας με 5 γκολ, δείχνοντας από την πρεμιέρα ότι θέλει να κλειδώσει γρήγορα την πρόκρισή της.
Η λάμψη του Ρονάλντο οδηγεί την Πορτογαλία
Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και κέρδισε την Αρμενία με 5-0 (Φέλιξ 10',61' /Ρονάλντο 21',46'/Κανσέλο 32') , συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα στην επίθεση με σταθερότητα στην άμυνα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με δύο τέρματα, υπενθύμισε ότι παραμένει το κεντρικό πρόσωπο των Ιβήρων, δίνοντας το παράδειγμα στους συμπαίκτες του. Η Πορτογαλία έδειξε συνοχή, πίεσε ψηλά και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο και πήρε εύκολα τους τρεις βαθμούς στην πρμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
O Τούχελ χτίζει σερί και εμπιστοσύνη
Τα «τρία λιοντάρια» συνέχισαν με το απόλυτο στις πρώτες αγωνιστικές, αποδεικνύοντας πως η δουλειά του Τόμας Τούχελ αποδίδει καρπούς. Με συμπαγή αμυντική λειτουργία, έλεγχο στη μεσαία γραμμή και σωστή αξιοποίηση των στατικών φάσεων, η Αγγλία πήρε ακόμη μία επαγγελματική νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Ανδόρρα με 2-0( Γκαρθία 25' αυτ. ,Ράις 67'). Οι παίκτες της δείχνουν να έχουν αποκτήσει χημεία με τον Γερμανό τεχνικό, ενώ η άνεση με την οποία διαχειρίζονται τα παιχνίδια τους δείχνει την «πινελιά» της σταθερότητας που ήθελε να επαναφέρει.