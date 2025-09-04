Θα πέσουν τα τσιμέντα στο «Μονουμεντάλ»: Το τελευταίο ματς του Μέσι μπροστά στο κοινό της Αργεντινής

Το αποψινό παιχνίδι της εθνικής Αργεντινής με τη Βενεζουέλα (02:30 ώρα Ελλάδος) έχει αποκτήσει άλλο χαρακτήρα. Η πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 είναι εξασφαλισμένη, αλλά το κλίμα στο Μπουένος Άιρες θυμίζει τελικό. Ο λόγος δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι, ο άνθρωπος που για σχεδόν 20 χρόνια «κουβάλησε» την «αλμπισελέστε», ετοιμάζεται να πει το δικό του «αντίο» στο γήπεδο όπου αποθεώθηκε αναρίθμητες φορές.



Η AFA ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο,αφιέρωμα με στιγμές από όλη την πορεία του με το εθνόσημο, κορυφωμένες με την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ. Ένα υλικό που ξύπνησε μνήμες και έβαλε το κοινό σε διάθεση αποχαιρετισμού.





Το «Μονουμεντάλ» θα είναι γεμάτο . Χιλιάδες φωνές θα ενώσουν το πάθος τους για να τιμήσουν τον παίκτη που έγινε σύμβολο, οδηγώντας την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. Ο ίδιος ο Μέσι παραδέχτηκε ότι η στιγμή είναι ξεχωριστή, με την οικογένειά του παρούσα στις εξέδρες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της χώρας.

