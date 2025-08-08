Τα πετροδόλαρα δελεάζουν πια τους 25άρηδες: Η νέα στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας

Τα τελευταία δυόμιση περίπου χρόνια, η Σαουδική Αραβία έχει μπει για τα... καλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αρχικά με την απόκτηση παικτών που βρίσκονταν στην δύση της καριέρας τους, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Καρίμ Μπενζεμά, ενώ το βασίλειο της χώρας έχει προσεγγίσει ουκ ολίγες φορές και τον Λιονέλ Μέσι, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία.

Πλέον, έχει μεταμορφωθεί, με τους συλλόγους να αλλάζουν στρατηγική και να καταφέρνουν μέσω των χρημάτων, να δελεάσουν μερικούς από τους καλύτερους παίκτες Κ25, με στόχο την ανάπτυξη του πρωταθλήματος και την είσοδο του στην ελίτ του αθλήματος.

O τελευταίος που εντάχθηκε στην λίγκα ήταν ο Ένζο Μιλό, ο όποιος απέρριψε τις Ατλέτικο Μαδρίτης και Τότεναμ προκειμένου να αποδεχτεί την πρόταση της Πρωταθλήτριας Ασίας, Αλ Αχλί. Μάλιστα, βρέθηκε πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης της πρώτης, όμως τελευταία στιγμή η Στουτγάρδη δέχτηκε την πρόταση των Σαουδαράβων και απέρριψε αυτή της ομάδας του Σιμεόνε.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Al Ahli agree deal to sign Enzo Millot from Stuttgart, here we go!



Surprise move to hijack Atlético Madrid deal, despite Spurs links Millot will play for Al Ahli.



Verbal agreement done on player/club side. Board and coach Jaissle with huge effort on this one. pic.twitter.com/JvMP6xJjPT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2025

Η λίστα δεν τελειώνει βέβαια στον Μιλό, με τους Ματέο Ρετέγκι (68 εκατ. Αλ Καντσίγια) και Ουνάι Ερνάντεζ (4.5 εκατ. Αλ Ιτιχάντ) να απορρίπτουν ευρωπαϊκούς συλλόγους, προκειμένου να στηρίξουν το... πρότζεκτ της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Αυτός που... ξεκίνησε την απόβαση

Αυτός που άλλαξε την εικόνα αλλά και το μοντέλο του ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας, από το «φέρνουμε βετεράνους για το τελευταίο καλό τους συμβόλαιο», στο «υπογράφουμε νέους παίκτες με περιθώρια εξέλιξης», ήταν ο Γκάβι Βέιγκα. Ο 21χρονος υπέγραψε στην Αλ Αχλί το 2023, για 35 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Θέλτα, ενώ ο Ισπανός μέσος απέρριψε την Νάπολι, προκειμένου να γίνει παίκτης των Πρωταθλητών της Saudi Pro League, βάζοντας παράλληλα, 12 εκατομμύρια τον χρόνο στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Bienvenido, Gabri! 💚



We are glad to announce the signing of Spanish midfielder Gabri Veiga, from Celta Vigo, on a 3-year deal#VeigaToAlahli pic.twitter.com/R5I1v95zFn — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 26, 2023

Tην ίδια μεταγραφική περίοδο, ο, τότε, 26χρονος Ρούμπεν Νέβες άφησε την αγαπημένη του, Γουλβερχάμπτον και την Premier League, εκπλήσσοντας τους πάντες, υπογράφοντας στην Αλ Χιλάλ, έναντι του ποσού των 55 εκατομμυρίων ευρώ, όπου αγωνίζεται μέχρι και σήμερα. Πέρσι το καλοκαίρι, ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών έπεσε ακόμα περισσότερο, με τους Μούσα Ντιαμπί (25 ετών, 60 εκατ., Αλ Ιτιχάντ) και Άντζελο Γκάμπριελ (19 ετών, 23 εκατ., Αλ Νασρ) να μεταβαίνουν στο πρωτάθλημα τους.

Διαβάστε αναλυτικά στο Athletiko