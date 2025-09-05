Μέσι: Είπε αντίο στους συμπατριώτες του με δάκρυα σε μία ιστορική βραδιά στο «Μονουμεντάλ»

Η νύχτα στο «Μονουμεντάλ» ήταν φορτισμένη συναισθηματικά. Ο Λιονέλ Μέσι, στα 38 του χρόνια, αγωνίστηκε για τελευταία φορά μπροστά στον αργεντίνικο κόσμο με τη φανέλα της εθνικής κόντρα στην Βενεζουέλα, αφήνοντας πίσω του στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία. Η αναμέτρηση δεν ήταν απλώς μέρος των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αλλά ένα προσωπικό αντίο για τον σούπερ σταρ της Αλμπισελέστε.





Ο Μέσι άνοιξε το σκορ με ένα υπέροχο ψηλοκρεμαστό πλασέ, συμμετείχε στη δημιουργία του δεύτερου γκολ και σφράγισε το τελικό 3-0 με προσωπικό τέρμα, φτάνοντας τα οκτώ γκολ στη φάση. Οι στιγμές μέσα στο γήπεδο συνδυάστηκαν με την έντονη συγκίνηση, καθώς κατά την προθέρμανση δεν μπόρεσε να κρύψει τη φόρτιση, και στον εθνικό ύμνο στάθηκε δίπλα στα παιδιά του, χαρίζοντας μια εικόνα που θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες των φιλάθλων.





Η εξέδρα ανταπέδωσε με πανό και συνθήματα, με τους οπαδούς να αποθεώνουν τον παίκτη που έγραψε ιστορία για την Αργεντινή. Μετά τη λήξη, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι εντός έδρας.