Το νέο αστέρι της Ρεάλ έχει τατουάζ για Μέσι και δεν το κρύβει

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Φρανκο Μασταντουόνο από τη Ρίβερ Πλέιτ για 45 εκατ. ευρώ, αλλά η ιστορία του δεν είναι μόνο μεταγραφή. Ο νεαρός Αργεντινός μέσος έχει χαραγμένη στο δέρμα του την ημερομηνία 18/12/22, τη μέρα που η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ στο Κατάρ, και δεν κρύβει την αγάπη του για τον Λιονέλ Μέσι.

«Ο Μέσι είναι το είδωλό μου. Τον παρακολουθώ συνέχεια και όλοι γιορτάσαμε μαζί το Μουντιάλ γι’ αυτόν», λέει ο Μασταντουόνο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φοράει τη φανέλα με το νούμερο 30, το ίδιο που φόρεσε και ο Μέσι στ πρώτα επαγγελματικά του βήματα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε έτσι όχι μόνο ένα ταλέντο με σπουδαίο μέλλον, αλλά και έναν παίκτη που ζει και αναπνέει ποδόσφαιρο. Ο Μασταντουόνο ήρθε για να γράψει τη δική του ιστορία… με τον Μέσι πάντα στο πλευρό του, τουλάχιστον… με μελάνι και φανέλα!