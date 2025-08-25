La Liga: Έβγαλε την υποχρέωση η Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο - «Πεντάρα» η Βιγιαρεάλ

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δεύτερη αγωνιστική της La Liga τη Κυριακή (24/8). Επαγγελματικό «διπλό» η Ρεάλ στην έδρα της Οβιέδο, σεφτέ η Οσασούνα, ματσάρα στο «Ανοέτα», πεντάρα κορυφής η Βιγιαρεάλ.





Η δουλειά έγινε για την «Βασίλισσα»

Δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές για την Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα με μηδέν παθητικό αμφότερες. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ που σκοράρε δύο τέρματα, η Ρεάλ πέρασε από το Οβιέδο με 0-3 και έφτασε του 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ένα γκόλ σε κάθε ημίχρονο(37΄,83΄) απο τον Γάλλο και ένα απο τον Βινίσιους στο 90+ ήταν αρκετά. Πέρασε ως αλλαγή για την Οβιέδο και αποθεώθηκε ο «μυθικός» Σάντι Καθόρλα.









Μπούντιμιρ οδηγός, πρώτη νίκη για την Οσασούνα στη La Liga

Η Οσασούνα πήρε την πρώτη της νίκη στη φετινή La Liga, επικρατώντας 1-0 της Βαλένθια στην Παμπλόνα. Σκόρερ ήταν ο Άντε Μπούντιμιρ μόλις στο 9’, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε πέρυσι με τα πολλά του γκολ. Η αποβολή του Γκαγιά στο 22’ άφησε τη Βαλένθια με δέκα παίκτες, γεγονός που διευκόλυνε τους γηπεδούχους να ελέγξουν το ματς και να κρατήσουν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.



















Μοιρασμένοι βαθμοί στη Σαν Σεμπαστιάν

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Εσπανιόλ έμειναν στο 2-2 στη Σαν Σεμπαστιάν, με τις δύο ομάδες να κυριαρχούν από ένα ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν το ημίχρονο με τους Μίγια και Πουάδο, όμως η Σοσιεδάδ αντέδρασε στην επανάληψη και ισοφάρισε μέσα σε πέντε λεπτά με τα γκολ των Μπαρενετσέα και Όσκαρσον.

Παράσταση Βιγιαρεάλ με χατ τρικ Μπουκάναν και κορυφή

Η Βιγιαρεάλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Θεράμικα», διαλύοντας την Τζιρόνα με πλούσιο θέαμα. Ο Πεπέ εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας και άνοιξε νωρίς το σκορ, ενώ ο Μπουκάναν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας χατ τρικ και οδηγώντας την ομάδα του Μαρθελίνιο στη δεύτερη νίκη της σεζόν και στην κορυφή της La Liga. Ο Ράφα Μαρίν σκόραρε επίσης, ολοκληρώνοντας το επιβλητικό αποτέλεσμα ήδη από το πρώτο ημίχρονο.



Αναλυτικά τα αποτελεσματα:

Μαγιόρκα - Θέλτα 1-1

Ατλέτικο - Έλτσε 1-1

Λεβάντε - Μπαρτσελόνα 2-3

Οσασούνα - Βαλένθια 1-0

Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-2

Βιγιαρεάλ - Χιρόνα 5-0

Οβιέδο - Ρεάλ Μαδρίτης

Μπιλμπάο - Βαγιεκάνο (25/8, 20:30)

Σεβίλλη - Χετάφε (25/8, 22:30)



