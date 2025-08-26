Ο απόλυτος killer: Τα γκολ του Λεβαντόφσκι ξεπερνούν όλη την επιθετική αφρόκρεμα της Ρεάλ μαζί

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το νέο στατιστικό που προκύπτει αποδεικνύει την τεράστια κληρονομιά που χτίζει ο Πολωνός επιθετικός. Έχει πετύχει περισσότερα γκολ καριέρας από το άθροισμα των βασικών μεσοεπιθετικών της Ρεάλ Μαδρίτης!

Συγκεκριμένα, ο φορ της Μπαρτσελόνα μετράει 694 τέρματα, περισσότερα δηλαδή από το συνολικό πακέτο των Κιλιάν Εμπαπέ (380), Βινίσιους Ζούνιορ (128), Ροντρίγκο (92) και Τζουντ Μπέλιγχαμ (72), που φτάνουν συνολικά τα 672 γκολ.

Το γεγονός αυτό δείχνει όχι μόνο τη σταθερότητα και τη συνέπεια του Λεβαντόφσκι όλα αυτά τα χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά και την τεράστια εμπειρία του σε σχέση με τους ,κατά βάση νεότερους, σταρ της «Βασίλισσας». Παρότι η Ρεάλ διαθέτει μια από τις πιο εκρηκτικές και ταλαντούχες επιθετικές γραμμές του κόσμου, ο Πολωνός συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους killer της εποχής μας.

