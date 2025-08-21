Νταβίντ Κάρμο: Ο Αλμέιδα τον «βλέπει» ηγέτη στη μεγαλύτερη πρόκληση της Σεβίλλης

Η φετινή σεζόν για τη Σεβίλλη ξεκινάει υπό ασφυκτική πίεση. Οικονομικά προβλήματα, αναγκαστικές πωλήσεις βασικών παικτών και η πρόκληση να αποφύγει τις περιπέτειες υποβιβασμού, έχουν μετατρέψει την ομάδα σε ένα καράβι που πρέπει να μείνει όρθιο σε τρικυμία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νταβίντ Κάρμο εμφανίζεται όχι απλά ως μεταγραφή, αλλά ως η λύση που μπορεί να δώσει σταθερότητα και ηγετική παρουσία στην άμυνα.



Ο 26χρονος Ανγκολέζος στόπερ, με ύψος 1,96 μ., έχει εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με 34 συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ ήταν βασικό μέλος και στην κατάκτηση του Conference League με τους Πειραιώτες τη σεζόν 2023/24. Παρά την ικανότητά του, δεν κατάφερε να βρει σταθερή θέση στην Premier League, γεγονός που τον αφήνει ανοιχτό σε νέες προκλήσεις.



Η κρίσιμη πρόκληση στη Σεβίλλη

Ο Ματίας Αλμέιδα, που τον γνωρίζει από την Ελλάδα, τον θεωρεί κατάλληλο για να ηγηθεί σε μια άμυνα που φέτος καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη μακριά από περιπέτειες υποβιβασμού. Σε μία χρονιά που οι Ανδαλουσιάνοι θα παλέψουν για τη σωτηρία τους στη La Liga, έχοντας πουλήσει βασικούς παίκτες για να καλυφθεί το πρόβλημα της ρευστότητας, μια από αυτές τις κινήσεις ήταν και η πώληση του Γάλλου στόπερ Μπαντέ στη Λεβερκούζεν που άναψε στη φωτιά για τον πρώην στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο δεν θα πάει στο «Πιθχουάν» ως ένας απλός αμυντικός , είναι ο παίκτης που μπορεί να δώσει σταθερότητα, ηγετική παρουσία και σιγουριά σε μια ομάδα που χρειάζεται επειγόντως σταθερούς πυλώνες.



ΑΠΕ ΜΠΕ

Η μεταγραφή του θα είναι ένα win-win. Η Νότιγχαμ αποκτά τον Χοσέ Άνχελ Καρμόνα, η Σεβίλλη παίρνει έναν στόπερ έμπειρο, φυσικά προικισμένο και έτοιμο να αναλάβει την πίεση και ο Κάρμο βρίσκει την ευκαιρία να καθιερωθεί σε μια ιστορική ομάδα, με βαριά φανέλα και επτά κατακτήσεις, στο πιο κρίσιμο σημείο της καριέρας του και σε μία ιστορίκη καμπή για το μεγαλύτερο «κλαμπ» της Ανδαλουσίας.



Ο Αλμέιδα δεν ψάχνει απλώς έναν στόπερ, αλλά έναν ηγέτη που θα οργανώσει την άμυνα, θα δώσει σιγουριά στους νεότερους και θα μετατρέψει την αδυναμία σε σταθερότητα. Σε μια Σεβίλλη που παλεύει με τα οικονομικά της και ψάχνει εδώ και δύο σεζόν την χαμένη αγωνιστική της ταυτότητα ο Νταβίντ Κάρμο μπορεί να αναδειχθεί ως η ανακάλυψη των δύσκολων εποχών και ο αρχηγός της επόμενης μέρας για τον σύλλογο.

