Ο Ολυμπιακός εξετάζει Μπενεντέτι για το κέντρο της άμυνας μετά τις δυσκολίες με Μάντσα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ του για τη νέα σεζόν και αναζητά έναν κεντρικό αμυντικό που θα ολοκληρώσει την άμυνά του. Η προσπάθεια για την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα από τη Φορταλέζα είχε φτάσει σε τελικό στάδιο, ωστόσο η βραζιλιάνικη ομάδα ζήτησε υψηλότερο ποσό, καθυστερώντας τη συμφωνία.

Μπροστά σε αυτήν την εξέλιξη, οι Πειραιώτες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον 19χρονο αμυντικό της Παλμέιρας, Μπενεντέτι, θεωρώντας τον μια αξιόλογη επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, η ομάδα του Πειραιά παρακολουθεί στενά τον νεαρό ποδοσφαιριστή και εξετάζει τρόπους για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα του έχει «παίξει» δυνατά τις τελευταίες ώρες και για την Μπαρτσελόνα...