Ο Ολυμπιακός φέρνει τον Αμπντουλί Μανέ: Το ταλέντο της Γκάμπια με έφεση στο γκολ

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο Αφρικανός αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει με τη Μιάλμπι για την αγορά του ποδοσφαιριστή, η οποία όμως θα έχει ισχύ από την ερχόμενο Ιανουάριο. Αυτό συμβαίνει, διότι η σουηδική ομάδα τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ως το φινάλε του πρωταθλήματος, το οποίο είναι στα μέσα Νοέμβρη και η Μιάλμπι βρίσκεται στην κορυφή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, τότε ο Μανέ θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα και θα ενσωματωθεί σιγά - σιγά στον Ολυμπιακό, όπου θα μπορεί να αγωνιστεί από τον Ιανουάριο κι΄ έπειτα.

To who is who του Μανέ

Ο Αμπντουλί Μανέ γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2004 στο Τούτζερεγκ της Γκάμπιας, όπου ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο σε νεαρή ηλικία, στην τοπική ομάδα.

Σε ηλικία 17 ετών, η Ουαλιντάν, μία εκ των κορυφαίων ομάδων της χώρας τον απέκτησε και στο τέλος της πρώτης του σεζόν, κατέκτησε το Κύπελλο Γκάμπιας και άρχισε να γίνεται... ντόρος γύρω απ' το όνομα του και εκτός της χώρας. Στις αρχές του 2024, η Μιάλμπι τον έφερε στη Σουηδία, δοκιμαστικά και έπειτα από μόλις τέσσερις ημέρες, τον «έδεσε» με συμβόλαιο και του έδωσε την ευκαιρία να δείξει την αξία του σε ένα πρωτάθλημα πολύ ανώτερο από το αντίστοιχο της Γκάμπια.

Ο Μανέ ανταπεξήλθε πλήρως. Τον Ιούλιο του 2024 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του κόντρα στη Μάλμε και τον Οκτώβριο πέτυχε το πρώτο του γκολ, απέναντι στην Κάλμαρ, στη νίκη της Μιάλμπι με 3-0, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας, σε ένα ονειρεμένο, όπως χαρακτηρίστηκε, παρθενικό τέρμα. Πέτυχε σημαντικά γκολ απέναντι σε Χέφλε και Χάλμσταντ στο Κύπελλο Σουηδίας, ωστόσο το αποκορύφωμα της πρώτης του σεζόν, ήταν το χατ τρικ απέναντι στη Ντέγκερφορς.

Στη δεύτερη του χρονιά στον σύλλογο, έχει πλέον αφομοιώσει πλήρως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και έχει απελευθερωθεί, έχοντας αφήσει πίσω του την περίοδο προσαρμογής και ξεδιπλώνοντας όλο και περισσότερο το ταλέντο του. Συνολικά με φανέλα της Μιάλμπι, έχει πετύχει 10 γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ σε 50 συμμετοχές.

Ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος σε κούρσα για τέσσερις, όσον αφορά την απόκτηση του, αφήνοντας πίσω του, τις Μπράιτον, Γουλβς και Μάιντς.

