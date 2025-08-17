Ταλίς: Το διαμάντι από τη Βραζιλία που τράβηξε τα βλέμματα όλης της Ευρώπης έρχεται στον Πειραιά

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι ένα βήμα από την απόκτηση ενός από τους πιο ελπιδοφόρους νέους επιθετικούς της Βραζιλίας, τον Τάλις της Παλμέιρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση που έχει κατατεθεί στο βραζιλιάνικο club φτάνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ και αν ολοκληρωθεί, θα φέρει στην Ελλάδα έναν ποδοσφαιριστή που ήδη έχει αφήσει το στίγμα του και έχει μπει εδώ και χρόνια στο «μάτι» των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Πρώτα βήματα στην Αλαγκόας και η άνοδος στη Παλμέιρας

Γεννημένος στην πολιτεία Αλαγκόας της Βραζιλίας, ο Τάλις ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της CRB (Club de Regatas Brazil). Από πολύ νωρίς φάνηκε η ικανότητά του να ξεχωρίζει, και το 2021 έγινε μέλος των ακαδημιών της Παλμέιρας, μίας από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας. Στην κατηγορία U17 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Copa do Brasil Sub-17 του 2022, επιβεβαιώνοντας το ένστικτο του σκόρερ που τον χαρακτηρίζει.

Η ανοδική του πορεία συνεχίστηκε στην κατηγορία U20. Το 2024, στο Campeonato Brasileiro Sub-20, βρέθηκε ξανά στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, επιδεικνύοντας την εκτελεστική του ικανότητά με 32 τέρματα σε 46 εμφανίσεις. Το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο στο γκολ: η τεχνική του κατάρτιση, η ταχύτητα και η ευελιξία του στο παιχνίδι τον καθιστούν ποδοσφαιριστή με πολλαπλές δυνατότητες σε διάφορες θέσεις της επίθεσης.

Curiosidade: Thalys, titular no Palmeiras, faz hoje sua estreia no profissional.



Foi promovido por Abel agora em 2025, depois de 32 gols em 45 jogos em 2024, tem seis títulos na base e chega para provar a fama de goleador.



Eleito joia do ano... e é parte da geração do bilhão. pic.twitter.com/iBLktNITFz — Camila Alves (@camilac_alves) January 15, 2025

Επαγγελματική εκκίνηση και πρώτες εμφανίσεις

Ο Τάλις έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Παλμέιρας το 2025, υπό την καθοδήγηση του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, στον αγώνα με την Portuguesa de Desportos. Στον επόμενο αγώνα, κόντρα στην EC Noroeste, σημείωσε το πρώτο του γκολ για την ανδρική ομάδα, δείχνοντας έτοιμος για το επόμενο βήμα. Μέχρι στιγμής μετρά 13 συμμετοχές και δύο γκολ για την πρώτη ομάδα, αριθμοί που, αν και ταπεινοί, προμηνύουν ένα λαμπρό μέλλον.

Χαρακτηριστικά και στυλ παιχνιδιού

Αν και η φυσική του θέση είναι αυτή του επιτελικού μέσου, ο Τάλις έχει εξελιχθεί σε έναν κινητικό και ευέλικτο επιθετικό, ικανό να καλύψει τόσο κεντρική όσο και πλάγια θέση στην επίθεση. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η εμπειρία του ως κεντρικός επιθετικός στην U17 τον βοήθησε στην προσαρμογή, ενώ η ελευθερία κινήσεων που του παρείχε ο προπονητής στην U20 του επιτρέπει να συμβάλλει με πολλούς τρόπους στην ομάδα.

🇧🇷🔥| 𝗪𝗵𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗵𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗯𝘂𝘁?...



Thalys with another goal for Palmeiras!!!🌴🟢



He already got 30 Goal's for Palmeiras SUB 20 this season!!!🤯pic.twitter.com/ht7VJw4Ulb — 𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝘽𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧𝙨 ❄️ (@FBallerscout) October 28, 2024

Με ύψος 1,84 μέτρα, διαθέτει σωματική παρουσία που τον καθιστά απειλή στον αέρα, ενώ η τεχνική του κατάρτιση και η ικανότητά του να παίζει σε διάφορες θέσεις προσφέρουν ποικιλία επιλογών στην επίθεση. Η ταχύτητα, η αντίληψη του χώρου και η ικανότητα να βρίσκει το γκολ τον καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς.

Τίτλοι και διακρίσεις

Η συλλογή τίτλων του Τάλις στις κατηγορίες υποδομής της Παλμέιρας είναι εντυπωσιακή. Στην U17 κατέκτησε το Campeonato Brasileiro Sub-17, την Copa do Brasil Sub-17 και το Campeonato Paulista Sub-17 το 2022. Στην U20, συνέχισε με τίτλους όπως το Campeonato Brasileiro Sub-20 (2024), το Campeonato Paulista Sub-20 (2023) και την Copa São Paulo de Futebol Júnior (2023). Παράλληλα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Campeonato Brasileiro Sub-20 με 13 γκολ, ενώ συνολικά τη σεζόν 2024-2025 σημείωσε 20 γκολ και 6 ασίστ σε 23 συμμετοχές.

👀 | 𝐎𝐋𝐇𝐎 𝐍𝐄𝐋𝐄!



O Alagoano Thalys, do Palmeiras, é titular na partida de hoje na Copinha entre Palmeiras e Santa Cruz-AC.

Original de São Miguel dos Campos, Thalys fez 2 Gols na estreia do Palmeiras contra o Náutico-RR. pic.twitter.com/dCtZAAKwy1 — ROBINHO. (22/29) (@pequenorobb) January 7, 2025

Η αναγνώριση της αξίας του ήρθε και μέσα από την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παλμέιρας έως τον Ιούλιο του 2029. Τότε ο Τάλις είχε δηλώσει ότι η ανανέωση σηματοδοτεί την επιβεβαίωση της σκληρής δουλειάς του και της εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει από τους προπονητές και την ομάδα.

Χαρακτήρας και φιλοδοξίες

Εκτός από τα αγωνιστικά του προσόντα, ο Τάλις ξεχωρίζει για τη μεθοδικότητα και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την καριέρα του. Τονίζει τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της αλληλεγγύης, θεωρώντας την προσωπική επιτυχία προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δείχνει ωριμότητα στις δηλώσεις και στον τρόπο που διαχειρίζεται την πίεση, στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό επαγγελματία για υψηλές απαιτήσεις.

Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και η αναγνώριση του Τάλις

Το ταλέντο του Τάλις δεν έχει περάσει απαρατήρητο στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ήδη από το 2024, κορυφαία κλαμπ όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους είχαν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, με κάποια Μέσα να τον χαρακτηρίζουν ως τον «νέο Έντρικ», λόγω της εντυπωσιακής του απόδοσης στις ομάδες υποδομής της Παλμέιρας.

Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να είχε έρθει σε επαφή με την Παλμέιρας για την απόκτηση του, προσπαθώντας να προλάβει τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, δημοσιεύματα εκείνη την εποχή ανέφεραν πως οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν ένα ποσό κοντά στα 42,5 εκατομμύρια ευρώ, όσα δηλαδή είχε δώσει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Έντρικ.

🚨🇧🇷 | Juventus, Benfica, Barcelona & Manchester United (amongst others) monitoring 19 year-old Palmeiras striker Thalys.



He’s scored 15 goals in 17 games for Palmeiras u20 side in 2024. pic.twitter.com/l40lkSmmcJ — All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) June 8, 2024

Εκτός από τη Γιουνάιτεντ και η Μπαρτσελόνα παρακολουθούσε στενά την εξέλιξη του Τάλις, ο οποίος είχε προκαλέσει «μεγάλη αναστάτωση» στη Βραζιλία με τις εμφανίσεις του στο τουρνουά Copa São Paulo. Το ενδιαφέρον του συλλόγου της Καταλονίας επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ της εφημερίδας AS, που ανέφερε ότι οι «μπλαουγκράνα» είχαν εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον του για τον ποδοσφαιριστή στην Παλμέιρας.

Τα δεδομένα και το ενδεχόμενο κερδος του Ολυμπιακού

Οι πληροφορίες από τη Βραζιλία αναφέρουν ότι ο Ταλίς έχει κλείσει στον Ολυμπιακό και σύντομα θα έρθει στην χώρα μας προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογραψει το συμβόλαιο του με τους πειραιώτες. Ο 20χρονος επιθετικός φαίνεται έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του και η μετακίνηση στην Ευρώπη θα του δώσει τη δυνατότητα να δοκιμαστεί στο υψηλότερο επίπεδο, ενισχύοντας την επίθεση των «ερυθρόλευκων» με το ταλέντο, την ενέργεια και την ευελιξία του.

Ο Τάλις συνδυάζει νεανική φρεσκάδα, τεχνική κατάρτιση και σωματική παρουσία, στοιχεία που λατρεύει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τίτλους στις μικρές κατηγορίες, πρωταγωνιστικό ρόλο στην U20 της Παλμέιρας και μετά και τα πρώτα του βήματα στην πρώτη ομάδα, αποτελεί έναν από τους πιο ελπιδοφόρους Βραζιλιάνους επιθετικούς της γενιάς του και μπορεί να εξελιχθεί σε τοπ-ποδοσφαιριστή, που θα αποτελέσει «διαμαντάκι» στη φαρέτρα των νταμπλούχων Ελλάδος.