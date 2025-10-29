Ελλάδα Κίνηση Κηφισός Λιμάνι Πειραιά Τροχαίο Τροχαία (Η) Αττική

Κίνηση: «Χάος» στη Λ. Αθηνών λόγω τροχαίου - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Θηβών στο Περιστέρι, προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Κίνηση στους δρόμους / Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 08:43

Μεγάλα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων παρατηρούνται στη Λεωφόρο Αθηνών λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Θηβών στο ρεύμα προς Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα αυτή τη στιγμή παρατηρούνται στους εξής οδικούς άξονες το Λεκανοπεδίου:

  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Αλεξάνδρας
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
  • Λεωφόρος Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα
  • Βασιλίσσης Σοφίας, και στα δύο ρεύματα
  • Βασιλέως Κωνσταντίνου
  • Σταδίου
  • Βασιλίσσης Αμαλίας
  • Φιλελλήνων
  • Λεωφόρος Βουλιαγμένης
  • Λεωφόρος Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη - ρεύμα προς Πειραιά)
  • Λεωφόρος Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)
  • Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη
  • Αττική Οδός
Google Maps

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της εταιρείας.

Οι καθυστερήσεις παρατηρούνται:

  • Στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας.
  • Στην Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30λεπτών από κόμβο Παπάγου έως κόμβο Κηφισίας.
  • Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Περιφερειακή Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας.

