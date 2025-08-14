«Στη λίστα του Ολυμπιακού ο Σαντιό Μανέ»

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού συνεχίζεται και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού θα είναι καθοριστικός για τους «ερυθρόλευκους» καθώς αναμένεται να γίνουν και οι τελευταίες κινήσεις για να καλυφθούν όλα τα κενά στο ρόστερ.

Μάλιστα ένα δημοσίευμα από την Ιταλία, «άναψε» φωτιές στους φιλάθλους των Περαιωτών, διότι έβγαλε στη φόρα ένα ρεπορτάζ που συνδέει τον Ολυμπιακό με τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ και της Μπάγερν Μονάχου, Σαντιό Μανέ.

Ο Σενεγαλέζος σταρ αγωνίζεται από το 2023 στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και με βάση το εν λόγω ρεπορτάζ, θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας και ο Ολυμπιακός, έχε προσεγγίσει ήδη τον παίκτη προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο.

Ο 33χρονος εξτρέμ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να γίνει να γίνει κάτοικος Ελλάδας αλλά εκτός από τους «ερυθρόλευκους» στο κόλπο για την απόκτησή του είναι και η Φενέρμπαχτσε του Μουρίνιο, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του προσφέρει 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Σαντιό Μανέ συστήθηκε στο ποδοσφαιρικό κοινό την εξαετία (2016-2022) που αγωνίζονταν με τη φανέλα της Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε όλα αυτά τα χρόνια όλους τους διαθέσιμους τίτλους και το 2022 αποφάσισε να έρθει αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση στην καριέρα του και να αγωνιστεί στη Μπάγερν Μονάχου. Στη Γερμανία τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε και το επόμενο καλοκαίρι επέλεξε την Αλ Νασρ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στην ομάδα του CR7 ο Μανέ έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 93 συμμετοχές με απολογισμό 37 γκολ και 25 ασιστ, με το συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι του 2026.