Μεντιλίμπαρ: «Ανταγωνιστικοί απέναντι στη Νάπολι - Έτοιμοι για την πρεμιέρα» [vid]

Με θετικό πρόσημο αποτίμησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο φιλικό απέναντι στη Νάπολι, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο απαιτητικό τεστ της φετινής προετοιμασίας. Παρά το αποτέλεσμα, στάθηκε στην ανταγωνιστικότητα και στην προσπάθεια των παικτών του, τονίζοντας πως η ομάδα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να μοιράζει χρόνο συμμετοχής σε όλους, ώστε να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό και να αφομοιώσουν πλήρως το πλάνο. Επισήμανε πως η παραμονή σε καλές καιρικές συνθήκες, τόσο στην Ολλανδία όσο και στην Ιταλία, βοήθησε σημαντικά την προετοιμασία.

Όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, εμφανίστηκε ανακουφισμένος, καθώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, παρά μόνο μικροενοχλήσεις, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Με το πρωτάθλημα να πλησιάζει, ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε σίγουρος πως η ομάδα θα παρουσιαστεί έτοιμη στην πρεμιέρα, έχοντας μπροστά της ακόμη ένα δυνατό τεστ με την Ίντερ.



Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού:



«Θεωρώ ότι ήταν το πιο ανταγωνιστικό φιλικό μας μέχρι τώρα. Έχουμε ένα ακόμη δυνατό φιλικό με την Ίντερ. Πιστεύω πως η ομάδα ήταν ανταγωνιστική, ότι έπαιξε καλά. Αυτή την περίοδο θέλουμε οι παίκτες να παίρνουν λεπτά και η ομάδα να αφομοιώνει τον τρόπο παιχνιδιού.Πολλά παιδιά αγωνίστηκαν με τους βασικούς και θεωρώ πως γενικά η ομάδα ανταποκρίθηκε. Το πρωτάθλημα ξεκινά σε λίγες μέρες, θεωρώ πως θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα. Ο καιρός στην Ολλανδία μάς βοήθησε να προετοιμαστούμε καλά. Το ίδιο και τώρα στην Ιταλία. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο κάποιους μικροτραυματισμούς».





