Ίντερ - Ολυμπιακός 2-0: Οι «Ερυθρόλευκοι» των αλλαγών έδειξαν ποδοσφαιρικό θράσος παρά την ήττα

Οι Πειραιώτες έδειξαν καλό πρόσωπο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στην Ίντερ και μοιάζουν έτοιμοι για τα επίσημα ματς.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με εντελώς νέα σύνθεση κόντρα στην πανίσχυρη Ίντερ στο Μπάρι ,παρόλα αυτά, έδειξε πολλά απο τα στοιχεία που θέλει να βλέπει ο Μεντιλίμπαρ από την ομάδα του. Με λίγα λογια την επαιξε στα ίσια και με το... παιχνίδι του. Παρά την ήττα του με 2-0 ( Λαουτάρο 16΄, Τουράμ 53΄) έδειξαν απόλυτα έτοιμοι για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο φιλικό με την Ίντερ, δείχνοντας καλή εικόνα στα πρώτα λεπτά. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 6ο λεπτό, με κεφαλιά του Καλογερόπουλου ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Στρέφετσα. Οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν ξανά στο 24’, όταν ο Νασιμέντο βρήκε τον Στρέφετσα, ο οποίος σούταρε διαγώνια άουτ.
Παρά τις καλές προσπάθειες των Πειραιωτών, η Ίντερ ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 16’, με τον Φεντερίκο Ντιμάρκο να εκτελεί από κοντά έπειτα από ασίστ του Λαουτάρο, σε μια φάση όπου ο Αργεντινός βρέθηκε σε οριακή θέση οφσάιντ. Ο Στρέφετσα συνέχισε να δοκιμάζει τα πόδια του με ακόμη ένα επικίνδυνο σουτ στο 19’, ενώ στο 21’ προσπάθησε και ο Νασιμέντο.
Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένταση, δυνατές μονομαχίες και τον Ολυμπιακό να αφήνει θετικές εντυπώσεις, παρότι οι «νερατζούρι» πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0.


Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, και συγκεκριμένα στο 51ο λεπτό, η Ίντερ βρήκε δεύτερο γκολ. Ο Ντάμφρις έκανε ένα ανέβασμα και σουτ, ο Τζολάκης απέκρουσε, όμως στην επαναφορά ο Τουράμ διαμόρφωσε το 2-0.

Οι δύο προπονητές «ανακάτεψαν» την τράπουλα στο τελευταίο μισάωρο και, σε συνδυασμό με την κόπωση, τη ζέστη και την υγρασία, ο ρυθμός έπεσε όπως ήταν φυσιολογικό. Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος με τους δύο προπονητές να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα σε αυτό το φιλικό... Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι συνθέσεις:

Ίντερ: Ζόμερ – Παβάρ (61' Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (72' Ντε Φράι), Μπαστόνι (72' Νταρμιάν) – Ντάμφρις (80' Ζαλέφσκι), Σούτσιτς (61' Μπίσεκ), Μπαρέλα (80' Ασλάνι) , Μκιταριάν (61' Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο (29' Ενρίκε) – Λαουτάρο (72' Μπονί), Τιράμ (72' Εσπόσιτο).

Ολυμπιακός: Τζολάκης - Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν (71' Πιρόλα), Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης (81' Σιπιόνι) - Στρεφέτσα (71' Ελ Κααμπί), Νασιμέντο, Καμπελά - Γιαζίτσι (60' Λιατσικούρας)


