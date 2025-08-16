Ίντερ - Ολυμπιακός 2-0: Οι «Ερυθρόλευκοι» των αλλαγών έδειξαν ποδοσφαιρικό θράσος παρά την ήττα

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με εντελώς νέα σύνθεση κόντρα στην πανίσχυρη Ίντερ στο Μπάρι ,παρόλα αυτά, έδειξε πολλά απο τα στοιχεία που θέλει να βλέπει ο Μεντιλίμπαρ από την ομάδα του. Με λίγα λογια την επαιξε στα ίσια και με το... παιχνίδι του. Παρά την ήττα του με 2-0 ( Λαουτάρο 16΄, Τουράμ 53΄) έδειξαν απόλυτα έτοιμοι για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.



Το ματς:



Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο φιλικό με την Ίντερ, δείχνοντας καλή εικόνα στα πρώτα λεπτά. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 6ο λεπτό, με κεφαλιά του Καλογερόπουλου ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Στρέφετσα. Οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν ξανά στο 24’, όταν ο Νασιμέντο βρήκε τον Στρέφετσα, ο οποίος σούταρε διαγώνια άουτ.

Παρά τις καλές προσπάθειες των Πειραιωτών, η Ίντερ ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 16’, με τον Φεντερίκο Ντιμάρκο να εκτελεί από κοντά έπειτα από ασίστ του Λαουτάρο, σε μια φάση όπου ο Αργεντινός βρέθηκε σε οριακή θέση οφσάιντ. Ο Στρέφετσα συνέχισε να δοκιμάζει τα πόδια του με ακόμη ένα επικίνδυνο σουτ στο 19’, ενώ στο 21’ προσπάθησε και ο Νασιμέντο.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένταση, δυνατές μονομαχίες και τον Ολυμπιακό να αφήνει θετικές εντυπώσεις, παρότι οι «νερατζούρι» πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0.



Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, και συγκεκριμένα στο 51ο λεπτό, η Ίντερ βρήκε δεύτερο γκολ. Ο Ντάμφρις έκανε ένα ανέβασμα και σουτ, ο Τζολάκης απέκρουσε, όμως στην επαναφορά ο Τουράμ διαμόρφωσε το 2-0.





Οι δύο προπονητές «ανακάτεψαν» την τράπουλα στο τελευταίο μισάωρο και, σε συνδυασμό με την κόπωση, τη ζέστη και την υγρασία, ο ρυθμός έπεσε όπως ήταν φυσιολογικό. Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος με τους δύο προπονητές να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα σε αυτό το φιλικό... Τσάμπιονς Λιγκ.



Οι συνθέσεις:



Ίντερ: Ζόμερ – Παβάρ (61' Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (72' Ντε Φράι), Μπαστόνι (72' Νταρμιάν) – Ντάμφρις (80' Ζαλέφσκι), Σούτσιτς (61' Μπίσεκ), Μπαρέλα (80' Ασλάνι) , Μκιταριάν (61' Ζιελίνσκι), Ντιμάρκο (29' Ενρίκε) – Λαουτάρο (72' Μπονί), Τιράμ (72' Εσπόσιτο).



Ολυμπιακός: Τζολάκης - Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν (71' Πιρόλα), Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης (81' Σιπιόνι) - Στρεφέτσα (71' Ελ Κααμπί), Νασιμέντο, Καμπελά - Γιαζίτσι (60' Λιατσικούρας)



