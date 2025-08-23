Ο από «μηχανής Θεός» Γιαζίτζι με φωτοβολίδα στο 90+3' λύτρωσε τον Ολυμπιακό

Το ανελέητο σφυροκόπημα του Ολυμπιακoύ, με τα ποσοστά κατοχής μπάλας, να ξεπερνούν το 70%, στο άδειο -λόγω τιμωρίας- «Γ. Καραϊσκάκης», έφερε αποτέλεσμα στα τέσσερα τελευταία λεπτά του αγώνα! Ο Τούρκος Γιαζίτζι που είχε μπει στο ματς ως αλλαγή, έλυσε το… Γόρδιο δεσμό στο 90+3’ με φωτοβολίδα εκτός περιοχής, για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα ο Ελ Καμπί στο 90+7’, έπειτα από ασίστ του Νασιμέντο (2-0).

Ο,τι δεν είδαμε σε ολόκληρο το 90άλεπτο το είδαμε στα… χασομέρια, με το Τούρκο επιτελικό να κάνει τη διαφορά απέναντι στην ομάδα που πέρυσι στο αντίστοιχο παιχνίδι της Τρίπολης, είχε υποστεί ρήξη χιαστού. Προφανώς, του χρωστούσε κάτι η μοίρα και του το επέστρεψε απλόχερα με ένα υπέροχο γκολ, όταν όλα έδειχναν ότι το ματς βαδίζει ολοταχώς προς την ισοπαλία, με τους φιλοξενούμενους να παλεύουν με νύχια και με δόντια για να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνα.

Το μοναδικό ερωτηματικό που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες σχετικά με την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα ήταν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Με δεδομένες τις απουσίες των τιμωρημένων Καμπελά και Στρεφέτσα, αλλά και του ανέτοιμου Γιάρεμτσουκ, η επιθετική τετράδα είχε κλειδώσει με τους Πνευμονίδη, Τσικίνιο, Ροντινέι, πίσω από τον Ελ Καμπί.

Στη μεσαία γραμμή, ο Μεντιλίμπαρ διάλεξε τους δύο πιο έμπειρους από τους χαφ του και πάτησαν χορτάρι από το ξεκίνημα ο Ντάνι Γκαρθία με τον Εσε. Οσο για την τετράδα της άμυνας μπροστά από τον Τζολάκη, ο Κοστίνια ξεκίνησε δεξιά, με τον Ορτέγκα αριστερά και τους Ρέτσο, Πιρόλα στις θέσεις των στόπερ.

Ο Σάββας Παντελίδης διατήρησε τον Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης, τον Καλτσά στο δεξί «φτερό», τον Εμμανουηλίδη στο αριστερό και τον Μπαρτόλο ως κρυφό κυνηγό. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Τσιντώτας, ενώ την υπόλοιπη ενδεκάδα σε μεσοαμυντικό επίπεδο σχημάτισαν οι Αλχο, Σίπσιτς, Καστάνιο, Γιαμπλόνσκι, Εντερ και Σιλά.

Το ματς

Πιεστικό και με ένταση το ξεκίνημα των γηπεδούχων όπως αναμενόταν, με τον Κοστίνια να παίρνει πολλές πρωτοβουλίες από δεξιά, προσπαθώντας να δημιουργήσει υπεραριθμία στην πτέρυγα, ενώ πολύ δραστήριος ήταν και ο Πνευμονίδης. Ο Αστέρας με κοντινές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και σε χαμηλά μέτρα, για να αμυνθεί σωστά, επιδίωξε όσες φορές δόθηκε η δυνατότητα, να χτυπήσει στο ξέφωτο.

Ντάνι Γκαρθία και Εσε επικράτησαν εύκολα στο κέντρο και επιχείρησαν να παίξουν γρήγορα προς την επίθεση, σε μια αναμέτρηση που κύλησε κυρίως στο αμυντικό τρίτο των φιλοξενούμενων. Η πίεση γινόταν όλο και πιο έντονη όσο κυλούσε ο χρόνος, με τον Ντάνι Γκαρθία να σουτάρει στο 19’ με καλές προϋποθέσεις εκτός περιοχής, αλλά τη μπάλα να κοντράρει πριν προσεγγίσει την εστία. Τρία λεπτά αργότερα, ο Πνευμονίδης βρήκε με ωραία σέντρα το κεφάλι του Ελ Καμπί, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά.

Σαφής η πρόθεση των νταμπλούχων Ελλάδας να ανεβάσουν ρυθμό όσο περνούσε η ώρα και να παίξουν με ταχύτητα, απέναντι σε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα στην ανασταλτική της λειτουργία. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια δόση βιασύνης των γηπεδούχων στην τελική πάσα, κάτι που επισημάνθηκε από τον πάγκο με τη συμπλήρωση 25 λεπτών.

Με το πρέσινγκ ειδικά στο χώρο του κέντρου να γίνεται όλο και πιο έντονο, υπήρξαν στιγμές που οι Αρκάδες δυσκολεύονταν να αλλάξουν τη μπάλα και να αποφύγουν τα λάθη. Ατομική ενέργεια του Ροντινέι στο 28’, με τον Βραζιλιάνο να σημαδεύει με το αριστερό, αλλά να μη βρίσκει εστία. Στο 36’ ο Κοστίνια βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι, ο Ορτέγκα σέντραρε σωστά, αλλά η κεφαλιά του Πορτογάλου μπακ ήταν εντελώς άστοχη. Δύο λεπτά αργότερα, βρέθηκε εντός μικρής περιοχής ο Ροντινέι, αλλά και σούταρε ξανά εκτός εστίας.

Με τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, αλλά παρά τις 8 τελικές (δύο στην εστία), το 75% κατοχής και τα 5 κερδισμένα κόρνερ, η μπάλα δεν κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα, με τον Αστέρα AKTOR να αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα ανθεκτικός, παρά την ανελέητη πίεση που δέχθηκαν οι ποδοσφαιριστές του.

Με τις ίδιες ενδεκάδες επέστρεψαν μετά την ανάπαυλα οι δύο «μονομάχοι», με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στο πρώτο μέρος. Μετά από κόρνερ του Ροντινέι, οι φιλοξενούμενοι στην κόντρα έκαναν την πρώτη τους επιθετική απόπειρα, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει το σουτ του Καλτσά.

Ακυρώθηκε γκολ του Ελ Καμπί στο 51'

Η αναμονή του Μεντιλίμπαρ για το πρώτο γκολ κράτησε μόλις για 6 λεπτά στο δεύτερο μέρος, καθώς από την υπέροχη κάθετη του Κοστίνια, ο Ελ Καμπί έφυγε στην πλάτη της άμυνας που είχε ανέβει πιο ψηλά, ο Μαροκινός σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια, ωστόσο, το VAR είχε αντίθεση άποψη για… μισό παπούτσι, σε μια φάση που με γυμνό μάτι ο σκόρερ φάνηκε να καλύπτεται. Το 0-0 παρέμεινε, λοιπόν, με τον Αστέρα να προσπαθεί να πάρει μέτρα προς την επίθεση, μια επιλογή που προκάλεσε περισσότερο ρίσκο στο αμυντικό σκέλος.

Μετά το γκολ, ο «Μέντι» έδωσε εντολή σε Πνευμονίδη και Ροντινέι να αλλάξουν πλευρές, με τον Εμμανουηλίδη να αναγκάζει τον Τζολάκη να διώξει σε κόρνερ, έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια και σουτ εκτός περιοχής.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο κόουτς του Ολυμπιακού έδωσε εντολή να περάσουν στο τερέν οι Μουζακίτης και Ζέλσον, αντί των Ντάνι Γκαρθία και Κοστίνια αντίστοιχα, με τον Ροντινέι να επιστρέφει σε ρόλο δεξιού μπακ.

Η προσθήκη του «Μούζα» έγινε για περισσότερη πίεση στον άξονα, κάτι που πέτυχαν οι γηπεδούχοι, καθώς ο Ντάνι Γκαρθία, κορυφαίος της ομάδας του στο πρώτο μέρος, έδειξε να μένει από δυνάμεις. Κεφάτος επέστρεψε και ο Ζέλσον, ο οποίος ζήτησε μπάλα και πήρε αρκετές πρωτοβουλίες. Η τρίτη κίνηση από τον κόκκινο πάγκο έγινε με τον Νασιμέντο αντί του Εσε, με τον Τσικίνιο ένα λεπτό νωρίτερα να έχει σημαδέψει το δεξί δοκάρι, με τον Εσε, όμως, που είχε συμμετοχή στη φάση να υποδεικνύεται εκτός θέσης.

Νέα απόπειρα του Ελ Καμπί να σκοράρει στο 75’, με την κεφαλιά του, όμως, να φεύγει πάνω από τα δοκάρια. Η πίεση δεν σταμάτησε ούτε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με τον «Μέντι» να φέρνει από τον πάγκο Γιαζίτζι και Μπρούνο, αντί Πνευμονίδη και Ορτέγκα στο 80ό λεπτό. Στο 82’ ο Ελ Καμπί ξέφυγε και πάλι στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Τσιντώτας κατάφερε να διώξει σε κόρνερ. Νέα απόπειρα με τον Μουζακίτη να απειλεί στο 84’ και τη μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια.

Τελικά, η τύχη χαμογέλασε στον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις με τον Γιαζίτζι με φωτοβολία στο 90+3’ να ανοίγει το σκορ εντυπωσιακά και τον Ελ Καμπί να εκμεταλλεύεται, τέσσερα λεπτά αργότερα, την ασίστ του Νασιμέντο και να διπλασιάζει τα γκολ, σε ένα ματς από ήταν ψυχοφθόρο για τους νικητές μέχρι τα… χασομέρια της αναμέτρησης.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (61’ Ζέλσον), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα (80’ Μπρούνο), Γκαρθία (61’ Μουζακίτης), Εσε (73’ Νασιμέντο), Τσικίνιο, Πνευμονίδης (80’ Γιαζίτζι), Ροντινέι, Ελ Καμπί.

Αστέρας AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώντας, Καστάνιο (86’ Τριανταφυλλόπουλος), Αλχο, Σιλά, Σίπσιτς, Εντερ, Γιαμπλόνσκι, Καλτσάς (84’ Χαραλαμπόγλου), Μπαρτόλο (68’ Κετού), Εμμανουηλίδης (68’ Μουνιόθ), Μακέντα (84’ Τζοακίνι).

Ο MVP

Στο περσινό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Τρίπολη, ο Γιαζίτζι τραυματίστηκε σοβαρά στον χιαστό κι έχασε την υπόλοιπη σεζόν. Απόψε στην ολιγόλεπτη συμμετοχή του με μια απίθανη έμπνευση κι ένα εκπληκτικό γκολ άνοιξε το δρόμο για τη νίκη που κλείδωσε λίγο αργότερα ο Ελ Καμπί. Ο Τούρκος χαφ έδωσε τη λύση, άρα ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

Το κλειδί

Η πίεση του Ολυμπιακού από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, δικαίωσε την ομάδα του Μεντιλίμπαρ έστω και στο τελευταίο πεντάλεπτο. Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο Βάσκος φόρτωσε την ομάδα του στο τελευταίο μισάωρο, έδωσε νέο αέρα κι εντολή για φουλ επίθεση, με αποτέλεσμα έπειτα από 21 τελικές και κατοχή μπάλας στο 73% να έρθει η δικαίωση και το πολύτιμο τρίποντο.