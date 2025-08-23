Ο Μεντιλίμπαρ βρήκε επιτέλους το «κλειδί» για κάτι που τον ταλαιπώρησε πολύ

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το… δεξί στη Stoiximan Super League, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR με 2-0, χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Γιουσούφ Γιαζιτσί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς με εντυπωσιακό σουτ στο 93’ άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη, πριν ο Ελ Κααμπί διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 97’.

Για τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία. Η περσινή του σεζόν είχε ουσιαστικά χαθεί, αφού στο πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ξανά απέναντι στον Αστέρα, υπέστη σοβαρό τραυματισμό και έμεινε εκτός για μήνες. Μετά από μακρά αποθεραπεία, επέστρεψε το καλοκαίρι στα φιλικά και έδειξε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το ποιοτικό χτύπημα της μπάλας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, μπορεί να το δώσει ο Τούρκος

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ καλείται φέτος να δώσει απαντήσεις απέναντι σε μια από τις μεγαλύτερες «πληγές» του ελληνικού πρωταθλήματος, τις κλειστές άμυνες. Όταν οι αντίπαλοι γεμίζουν την περιοχή με παίκτες και παίζουν πίσω από τη μπάλα, η λύση δεν μπορεί να είναι οι βιαστικές και άστοχες σέντρες που χαρακτήρισαν αρκετά παιχνίδια της περασμένης σεζόν. Σε τέτοιες στιγμές, η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Και ο Γιουσούφ Γιαζιτσί διαθέτει ακριβώς αυτό το στοιχείο, την ικανότητα να «χτυπά» τη μπάλα με ακρίβεια και φαντασία, είτε πρόκειται για τελείωμα, είτε για σέντρα, είτε για μια κάθετη που «σπάει» την άμυνα.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα των περσινών δυσκολιών ήταν οι δύο αναμετρήσεις με τον Αστέρα AKTOR, όπου οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν χωρίς νίκη, αλλά και το 0-0 με τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη, όπου οι προσπάθειες περιορίστηκαν σε μη ποιοτικές επιλογές. Σε τέτοιες καταστάσεις, ένας ποδοσφαιριστής με το ταλέντο του Τούρκου μεσοεπιθετικού μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με τα «χειρουργικά» του χτυπήματα, ο Γιαζιτσί έχει όλα τα φόντα να αποτελέσει το κλειδί που θα ξεκλειδώσει τα «ταμπούρια» και θα δώσει στον Ολυμπιακό την απαραίτητη δημιουργικότητα για να αποφύγει τα περσινά στραβοπατήματα.