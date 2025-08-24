Ολυμπιακός: Ο «κεραυνός» του Γιαζίτσι και η έκρηξη του «ερυθρόλευκου» πάγκου

Ένα εκπληκτικό γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στις καθυστερήσεις ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στον Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της Super League και να προκαλέσει «παραλήρημα» στον πάγκο της ομάδας.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έβαλε τη «σφραγίδα» του, χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, με ένα εντυπωσιακό σουτ από μακρινή απόσταση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, έδωσε το «τρίποντο» στην ομάδα του, προκαλώντας παράλληλα ξέφρενους πανηγυρισμούς στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ την έκρηξη συναισθημάτων των παικτών και του τεχνικού επιτελείου. Οι παίκτες σηκώθηκαν από τον πάγκο για να αγκαλιάσουν τον Γιαζίτσι, ενώ οι αντιδράσεις του προπονητή και των συνεργατών του δείχνουν την τεράστια ανακούφιση για το νικητήριο γκολ που ήρθε λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Το γκολ του Γιαζίτσι αποδεικνύεται «χρυσό» όχι μόνο για τη νίκη αλλά και για το ίδιο τον ποδοσφαιρίστη, ο οποίος έχασε όλη την προηγούμενη χρονιά.