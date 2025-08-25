Ο Γιαζίτζι νέος... Γιάρεμτσουκ, ο Αντίνο και οι εκπλήξεις της «τελευταίας στιγμής» στον Ολυμπιακό

Κάποτε λέγαμε ότι εκεί που σταματά η λογική ξεκινά ο στρατός, τα τελευταία χρόνια λέμε εκεί που σταματά η λογική στις μεταγραφές ξεκινά ο... Ολυμπιακός. Είναι κάτι που πρέπει να έχουμε σταθερά στο μυαλό μας, όσο βαδίζουμε προς τις τελευταίες μέρες του παζαριού. Προσοχή, το παράθυρο φέτος στην Ελλάδα θα μείνει ανοικτό έως τις 12 Σεπτέμβρη για όλους κι έως το τέλος του επόμενου μήνα για τους ελεύθερους, αλλά από τις 31 Αυγούστου πολλές αγορές βάζουν... λουκέτο, άρα το διάστημα που διανύουμε είναι το πιο ενεργό.

Πριν πάμε, όμως, στις μεταγραφικές εξελίξεις, καλό είναι να επισημάνουμε δύο πράγματα για τον Τούρκο Γιαζίτζι. Για την υπερηχητική γκολάρα που πέτυχε κόντρα στον Αστέρα AKTOR και τελικά έλυσε τον Γόρδιο δεσμό της αναμέτρησης, είδατε και διαβάσατε πολλά από το βράδυ του Σαββάτου. Η ουσία, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο πού κατέληξε η μπάλα, αλλά στην προσωπικότητα, τα... καρύδια και τις δηλώσεις του Τούρκου διεθνούς μετά από το σφύριγμα της λήξης.

Το πρώτο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι με το ρολόι στο 90+3' να σηκώσεις το κεφάλι να φέρεις τη μπάλα εκεί που θέλεις και να... ζωγραφίσεις με τέτοιο τρόπο, δεν θέλει μόνο ποιότητα κι έμπνευση, θέλει και... άντερα! Σ' εκείνο το χρονικό σημείο που η μπάλα ζυγίζει έναν τόνο, δεν αρκεί μόνο να θέλεις, πρέπει να έχεις και το ειδικό βάρος ως αθλητής κι ως προσωπικότητα για να ηγηθείς.

Και ο Ολυμπιακός, όπως κάθε άλλη ομάδα που βρίσκεται στο τοπ επίπεδο και παίρνει μέρος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πρέπει να διαθέτει και τέτοιους ποδοσφαιριστές. Εκείνους που όταν το πράγμα στραβώνει, η μπάλα δεν μπαίνει μέσα με τίποτα και η κλεψύδρα του χρόνου αδειάζει επικίνδυνα, έχουν τα βαρίδια να κάνουν τη διαφορά, όπως την έκανε ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός.

Εντός των τειχών του Ρέντη γνωρίζουν πολύ καλά, παρότι το δείγμα γραφής ήταν μικρό μέχρι τον περσινό τραυματισμό του, ότι ο Γιουσούφ είναι πάστα μεγάλου παίκτη. Όχι επειδή στα 28 του μετράει 45 συμμετοχές με το Εθνόσημο της πατρίδας του, ούτε επειδή έχει φορέσει μερικές πολύ βαριές φανέλες στην έως τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο, αλλά επειδή έχει και την ποιότητα και την ψυχή να «μιλήσει» στα δύσκολα και να κάνει τη διαφορά.

Ο ίδιος θυμήθηκε τα λόγια του πατέρα του, ο οποίος του έλεγε από τότε που ήταν παιδί πως «εκεί που σου φέρονται σα να είσαι Βασιλιάς να δίνεις και την ψυχή σου». Δεν ακούς εύκολα από τα χείλη ξένου παίκτη και δη Τούρκου (για ευνόητους λόγους), ότι «θα πέθαινα για τον Ολυμπιακό»!

Εκείνος, όμως, παρότι πέρασε στην Ελλάδα τους εννέα χειρότερους μήνες της καριέρας του με την εγχείρηση στο γόνατο κι ό,τι ακολούθησε, δεν ξέχασε. Ούτε τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον γιο του Μιλτιάδη που τον στήριξαν, τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές που τον φρόντισαν, τους συμπαίκτες που τον έκαναν να νιώθει ένα μαζί τους κι ας έβλεπε τα ματς από την εξέδρα ως θεατής, τον προπονητή που ποτέ δεν τον έβγαλε από το κάδρο και του το απέδειξε από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας.

Κι όταν του δόθηκε η ευκαιρία θέλησε να επιστρέψει λίγη από την αγάπη που δέχθηκε με ένα γκολ-χρυσάφι, το πρώτο απ' όσα ακολουθήσουν, καθώς πέρα απ' όλα τ' άλλα, ο Γιαζίτζι είναι τρελαμένος να ξαναπαίξει μπάλα στο υψηλότερο σκαλί και να διακριθεί σε συλλογικό κι εθνικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη, αλλά και στα γραφεία της ΠΑΕ εκτιμούν πως ο Γιουσούφ θα αποδειχθεί φέτος ο νέος... Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού και δεν έχουμε κανέναν λόγο να τους αμφισβητήσουμε.

Οι... καραμπόλες και οι πιθανές εκπλήξεις

Για να πάμε και στο μεταγραφικό μέτωπο, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του παζαριού για τις περισσότερες χώρες και στον Ολυμπιακό υπάρχουν ακόμη τρία (τουλάχιστον) ανοικτά μέτωπα. Του αριστερού στόπερ, του αριστερού εξτρέμ και του τρίτου επιθετικού, ενώ σε περίπτωση πώλησης θα υπάρξει και η ανάλογη αντικατάσταση.

Το ζήτημα με τις θέσεις των 17 ξένων (18 αυτή τη στιγμή αν συνυπολογίσουμε και τον Μπότη που δεν έχει κλείσει τριετία σε ελληνικό κλαμπ) το έχουμε αναλύσει διεξοδικά, αλλά κι αυτό των πέντε ξένων, με το ρόστερ αυτή τη στιγμή να διαθέτει τέσσερις και τον Μεντιλίμπαρ να θέλει έναν ακόμη, ώστε να μην χρειάζεται να κόβει κάποιον από ματς σε ματς. Ο Βάσκος, άλλωστε, δουλεύει από την πρώτη μέρα την ομάδα ώστε όλοι οι παίκτες (27 αυτή τη στιγμή) να νιώθουν βασικοί. Στο φύλλο αγώνα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, πλην των 11 βασικών, είχε δηλώσει άλλους 12, ενώ έλειπαν οι τιμωρημένοι Στρεφέτσα, Καμπελά και ο ανέτοιμος Γιάρεμτσουκ, συν τον τρίτο κίπερ που αποκλείστηκε.

Για τον... φτεροπόδαρο Σαντίνο Αντίνο, ο Ολυμπιακός προχωρά όχι μόνο γιατί ο 19χρονος είναι «μαμούνι» και «σφαίρα» με τη μπάλα στα πόδια, αλλά κι επειδή είναι κάτοχος κοινοτικού (ιταλικό) διαβατηρίου. Από 'κει και πέρα, ο Αμπντουλί Μανέ της Μιάλμπι κλείνει με... έναρξη από Γενάρη που θα λείψει για διάστημα ενός μήνα και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ενώ στα υπόλοιπα έχουμε μία γκάζι, μία χειρόφρενο.

Οι «ερυθρόλευκοι« ελέγχουν (λόγω Εντού) την υπόθεση του 20χρονος επιθετικού Ταλίς της Παλμέιρας, ενώ έχουν στη σειρά και 4-5 περιπτώσεις στόπερ, προκειμένου να αποφασίσουν που θα καθίσει η... κόκκινη μπίλια. Ο Μάντσα της Φορταλέζα είναι ανάμεσά τους, αλλά καταλαμβάνει θέση ξένου, άρα αν είναι αυτός η τελική επιλογή, ο τρίτος φορ θα πρέπει να έχει διαβατήριο κι εδώ μπαίνει γερά στην εξίσωση ο Αθόν της Κόμο ή κάποια άλλη έκπληξη της τελευταίας στιγμής.

Υπάρχει, γενικότερα, η αίσθηση ότι στη μεσοεπιθετική γραμμή μπορεί να σκάσει και κάτι από το πουθενά μέχρι την τελευταία στιγμή (σ.σ. δεν θα είναι η πρώτη φορά), ενώ ακόμη βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας ο παλιόφιλος Κάρμο, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής στα δύο πρώτα ματς της Νότιγχαμ κι όσο δεν υπογράφει αλλού (υπάρχει ενδιαφέρον από τη Σεβίλλη του Αλμέιδα), πάντα θα υπάρχει και χαραμάδα επιστροφής στον Πειραιά. Τα προσόντα του είναι γνωστά, η προϋπηρεσία στην ομάδα επίσης, ενώ είναι και κάτοχος κοινοτικού διαβατηρίου, άρα ας κρατήσουμε μια πισινή...

Στην «κρυφή» λίστα του Ολυμπιακού υπάρχουν και δύο - τρεις πολύ λαμπερές περιπτώσεις (σ.σ. τον Γενάρη για παράδειγμα εξαντλήθηκαν τα περιθώρια για τον Αντονι της Γιουνάιτεντ), οπότε αν κάτσει κάποια από αυτές μπορεί να έχουμε και κάποιο... μπαμ λίγο πριν κλείσει το παζάρι. Εν αναμονή...