Η αλήθεια για Ταρεμί και Ολυμπιακό

Το όνομα του Μεχντί Ταρεμί προέκυψε το βράδυ της Τρίτης! Το ιταλικό Sky Sport αποκάλυπτε πως ο 33χρονος Ιρανός επιθετικός βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Ο Ταρεμί δεν βρίσκεται στα φετινά πλάνα της Ιντερ και οι Ιταλοί συνδύασαν την πιθανή πώληση του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ (;) με την μεταγραφή του Ταρεμί στην Ελλάδα.

Ομως ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, το απόγευμα της Τετάρτης έγραφε πως ο Ολυμπιακόςείναι πιο μπροστά για τον Ταρεμί. Τόσο από τον Παναθηναϊκό, όσο και από την Αϊντχόφεν.

Κάτι για το οποίο σας είχε προϊδεάσει το Athletiko από το πρωί στο κείμενο για τον Ζότα Σίλβα, με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο να γράφει χαρακτηριστικά πως «Στα υπόψη του Ολυμπιακού έχει τεθεί και ο Ιρανός διεθνής (33) Μεχντί Ταρεμί που φεύγει από την Ίντερ, ο οποίος παίζει στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και αριστερά. Ντεζαβαντάζ για την περίπτωσή του αποτελεί το γεγονός ότι καταλαμβάνει θέση ξένου... Από την άλλη πλευρά, μιλάμε για επιθετικό που σε 445 συμμετοχές, μετράει 202 γκολ και 101 ασίστ!».

Ταρεμί - Ολυμπιακός: Η σχέση με την Ιντερ

Σύμφωνα με βραδινές πληροφορίες του Athletiko, ο Μεχντί Ταρεμί όχι μόνο βρίσκεται στα υπόψη του Ολυμπιακού, αλλά όντως έχει πάρει προβάδισμα έναντι οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με την Ιντερ, κάτι το οποίο φάνηκε και με το φιλικό που είχαν οι δύο ομάδες προ εβδομάδων, και όταν έμαθαν πως ο Ταρεμί δεν υπολογίζεται φέτος από τους «νερατζούρι» εξέτασαν σοβαρά την επιλογή του.

Το γεγονός πως ο Ολυμπιακός ήταν «ανοιχτός» στην αγορά και για επιθετικό με πολυδιάστατο ρόλο ήρθε να δέσει με την υπόθεση του Ιρανού επιθετικού. Ο Ταρεμί μπορεί λόγω σωματοδομής να δείχνει ένα φορ περιοχής, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη, ο οποίος έχει συμμετοχή σε 303 γκολ στην καριέρα του!

202 γκολ

101 ασίστ

σε 445 ματς

Ο Ταρεμί μπορεί να παίξει εύκολα τόσο ως σέντερ φορ, όσο και ως δεύτερος, αλλά και ως έξω αριστερά. Είναι παίκτης που ταιριάζει στο πλάνο και στα «θέλω» του Μεντιλίμπαρ (παίκτης που δεν θα... παρατήσει την άμυνα) και φυσικά με την εμπειρία του μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το μειονέκτημα του Ταρεμί

Ο Ταρεμί τελείωσε την περσινή σεζόν με την Ιντερ έχοντας παίξει 43 ματς σε όλες τις διοργανώσεις κι έκλεισε την χρονιά με 3 γκολ και 9 ασίστ. Δείχνοντας για ακόμα μία σεζόν (και) την δημιουργικότητά του.

Ουσιαστικά το μόνο μειονέκτημα που έχει την συγκεκριμένη στιγμή είναι το γεγονός πως δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο και θα λογίζεται ως ξένος στο ρόστερ του Ολυμπιακού εάν και εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» προχωρήσουν την μεταγραφή του!

Μένει να δούμε πόσο προχωρημένη είναι τελικά η περίπτωση του Ιρανού μιας και μπαίνουμε στην... 28η Αυγούστου και η ευρωπαϊκή λίστα θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα.