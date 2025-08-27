Ολυμπιακός: Χάλασε η μεταγραφή του Μανέ - Ο λόγος και οι εναλλακτικές επιλογές

Το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ωστόσο, η υπόθεση του 20χρονου μεσοεπιθετικού φαίνεται πως φτάνει σε οριστικό ναυάγιο για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αφήνουν πίσω τους τη μεταγραφή του Σουηδού εξτρέμ της Μιάλμπι και να αναζητούν πλέον άλλες λύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, η μεταγραφή χάλασε για δύο βασικούς λόγους. Αρχικά υπήρξε συμφωνία σε βασικές γραμμές, ωστόσο στην πορεία οι απαιτήσεις της πλευράς του παίκτη διαφοροποιήθηκαν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Ο Ολυμπιακός είχε προτείνει συγκεκριμένο πλάνο χρόνων, αλλά η αλλαγή στάσης του Μανέ και των εκπροσώπων του δημιούργησε χάσμα δύσκολο να γεφυρωθεί.

Επιπλέον, στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις βρέθηκε εύρημα που ανησύχησε τους ανθρώπους του συλλόγου και άφησε ερωτηματικά για τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητά του, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση να μην προχωρήσει η μεταγραφή.

Έτσι, μετά τα νέα δεδομένα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας στρέφουν το βλέμμα τους σε εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, με τον χρόνο να πιέζει ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.