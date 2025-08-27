Ο αέρινος Ζότα Σίλβα επιστρέφει στο προσκήνιο για τα «φτερά» του Ολυμπιακού

Διανύουμε τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικές περιόδου (σ.σ. στην Ελλάδα το παράθυρο κλείνει στις 12 Σεπτέμβρη, όχι, όμως, και στα περισσότερα μεγάλα πρωταθλήματα που έχουν περιθώριο ως το τέλος Αυγούστου) και η αγωνία για τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις κορυφώνεται.

Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι έχει να γεμίσει άλλα τρία κουτάκια στο παζλ του Μεντιλίμπαρ. Για τη θέση του αριστερού στόπερ πρώτος στόχος είναι ο Βραζιλιάνος Μάντσα της Φορταλέζα, για εκείνη του αριστερού εξτρέμ ο Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ, ενώ αναμένεται να έρθει κι ένας ακόμη επιθετικός, μιας και η συμφωνία με τον Αμπντουλί Μανέ έχει ορίζοντα τον προσεχή Γενάρη.

Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, από Αγγλία μεριά κυκλοφόρησε ένα ακόμη όνομα που προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον για τα «φτερά» της επίθεσης. Πρόκειται για τον αέρινο Πορτογάλο Ζότα Σίλβα που ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος είχε ακουστεί έντονα και πέρυσι τέτοιο καιρό. O 26χρονος ακραίος επιθετικός, με αξία στα 15 εκατομμύρια ευρώ, απασχόλησε και πέρυσι την ομάδα του Πειραιά, ωστόσο, έμεινε στο «Σίτι Γκράουντ» μετά από απόφαση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Προερχόμενος από τη Γκιμαράες, πέρυσι μέτρησε 38 συμμετοχές, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να εξελιχθεί σε βασική μονάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρωτάθλημα μέτρησε 840 λεπτά σε 31 παρουσίες (με 3 γκολ και δύο ασίστ), ενώ φέτος σε δύο παιχνίδια έπαιξε στην πρεμιέρα με την Μπρέντφορντ (3-1).

Ο Ζότα Σίλβα με μπόϊ 179 εκατοστά, δύο φορές διεθνής με την Ανδρών της πατρίδας του, έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και στις τρεις θέσεις της επίθεσης. Παίζει συνήθως δεξιά, αλλά μπορεί με την ίδια ευκολία να πάει στο άλλο άκρο ή να αγωνιστεί ακόμη και στην κορυφή της επίθεσης. Μην ξεχνάμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν τρίτο επιθετικό στο ρόστερ τους, πλην του 18χρονου Αγγελάκη, ο οποίος προορίζεται για τη δεύτερη ομάδα.

Το να πειστεί να έρθει στην Ελλάδα ένας παίκτης με το διαμέτρημα του Ζότα Σίλβα δεν είναι η πιο εύκολη υπόθεση. Επειδή, ωστόσο, το ρόστερ της Φόρεστ έχει γεμίσει στα «φτερά» της επίθεσης κι επειδή πάντα είναι ισχυρό δέλεαρ η συμμετοχή στο Champions League, καλό είναι να μην αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο, έρθει ή δεν έρθει ο 19χρονος Αργεντινός Σαντίνο Αντίνο που είναι κλασικός εξτρέμ.

Ο Ζότα Σίλβα μετράει ως τώρα 196 ματς, 44 γκολ και 23 ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Φόρεστ λήγει το καλοκαίρι του 2028. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όσο δεν έχει βρει ομάδα και ο Μπράιαν Χιλ της Τότεναμ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ. Ο 24χρονος Ισπανός εξτρέμ της Τότεναμ, τέσσερις φορές διεθνής (ένα γκολ) καψούρα και ποδοσφαιρικό παιδί του Βάσκου τεχνικού που πέρυσι έκανε πολύ καλή σεζόν στην πατρίδα του με την Χιρόνα (32 ματς, 4 γκολ, τρεις ασίστ), ενώ και φέτος δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή των «πετεινών». Ίδωμεν...