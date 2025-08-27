Ολυμπιακός: Η πρώτη προπόνηση, η δήλωση Μπαρτζώκα που γεννάει ερωτηματικά και ο Φαλ

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε mood προπονήσεων και προετοιμάζεται για την νέα σεζόν με απουσίες, τραυματίες, παρόντες, αλλά και μια δήλωση του Μπαρτζώκα που άναψε... φωτιές.

Πρώτη προπόνηση με την παρουσία του Φαλ

Ο Μουσταφά Φαλ βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Ο Γάλλος σέντερ είχε σταθεί άτυχος αφού είχε τραυματιστεί στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL. Ο έμπειρος παίκτης είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ολυμπιακού ο Φαλ θα έμενε εκτός δράσης για 10 με 12 μήνες. Ο Γάλλος ψηλός φόρεσε τα αθλητικά του ρούχα και βρέθηκε κοντά στους συμπαίκτες του εν όψει της νέας σεζόν.



«Στον 3ο τελικό της Stoiximan GBL ο Μουστάφα Φαλ υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο. Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να μείνει 10 με 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης», ανέφερε η επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η δήλωση του Μπαρτζώκα που γεννάει ερωτηματικά

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει κάποιον παίκτη. Ο προπονητής των Πειραιωτών ήταν ξεκάθαρος σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο.



«Θέλεις βάθος στον πάγκο. Εμείς, έχουμε πολύ. Αν η ερώτηση είναι αν θα πάρουμε άλλον παίκτη, η απάντησή μου είναι ότι εξαρτάται από το πώς θα αξιολογήσουμε την ομάδα μας στα φιλικά. Φυσικά, πάντα έχουμε τα μάτια μας στην αγορά. Οι πρόεδροι είναι πάντα διατεθειμένοι να βοηθήσουν σε κάθε επίπεδο. Εμείς θα πάρουμε παίκτη μόνο αν πιστεύουμε ότι θα μπορεί ταιριάξει στην ομάδα μας ότι θα τη βοηθήσει να γίνει καλύτερη. Εμείς δεν θα πάρουμε παίκτη επειδή πιέζουν στα social media», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.



«Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο και τίποτα εύκολο σε αυτού του επιπέδου τις ομάδες. Καταρχάς να ευχηθώ σε όλους υγεία. Ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψουμε σοβαρά και υπεύθυνα για να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Νομίζω ότι έχουμε τα συστατικά εκείνα που χρειάζεται για να είμαστε μία ομάδα. Όπως πάντα θα είμαστε μετριοπαθείς, θα είμαστε «ταπεινοί», αλλά πιστεύουμε πολύ στο ρόστερ που έχουμε.



Εμείς, συνήθως, ξέρετε υπάρχουν πρωταθλητές των μεταγραφών, υπάρχουν σε κάποια fantasy παιχνίδια, όπου ο καθένας παίρνει τους παίκτες του και αυτό αξιολογεί λίγο τι θα κάνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που τελικά διαμορφώνουν μία ομάδα. Φυσικά, το ρόστερ είναι σημαντικό αλλά και η δουλειά, η διαχείριση των κρίσεων, η υγεία όπως είπατε κι εσείς είναι σημαντικά πράγματα. Αν έχουμε υγεία θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού.