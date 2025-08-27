Η ομαδάρα της Πάφου κάνει περήφανη την Κύπρο και «τρελαίνει» την Ευρώπη

Έγραψε ιστορία η Πάφος και έκανε υπερήφανη την Κύπρο και την Ευρώπη να... τρέμει! Έπειτα από το 2-1 στο Βελιγράδι, η Κυπριακή ομάδα, ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα στο «Αλφαμέγα» και πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της, την πρόκριση στο Champions League!

Το τεράστιο αυτό επίτευγμα της Πάφου, έρχεται μόλις στη δεύτερη ευρωπαϊκή της σεζόν! Σε αυτές τις δύο χρονιές έχει ήδη προλάβει να παίξει 24 ευρωπαϊκά ματς (θα τα κάνει σίγουρα 32!) και να κάνει 13 νίκες!

Πως όμως το καμάρι της Κύπρου ξεκίνησε αυτή την πορεία στα αστέρια; Το flash.gr σας παρουσιάζει την Πάφος από την ίδρυση της, εώς και το τρομερό της επιτεύγμα, να φτάσει στην League Phase του Champions League.

Η ίδρυση το 2014, η συγχώνευση και τα πρώτα βήματα

Η Πάφος δρύθηκε στις 10 Ιουνίου 2014 μέσα από τη συγχώνευση των ιστορικών AEP Paphos και AEK Kouklia, με στόχο τον συντονισμό της ποδοσφαιρικής εκπροσώπησης της ευρύτερης περιοχής της Πάφου. Ξεκίνησε από την Α’ Κατηγορία Κύπρου το 2014–15 (δεύτερη στη Β’ κατηγορία), υποβιβάστηκε μετά από μια σεζόν, αλλά επανήλθε άμεσα την επόμενη.

Η οικονομική ώθηση και ο Ρώσος που γιγάντωσε το status της Πάφου

Το 2017 η ομάδα πέρασε σε ιδιοκτησία της Total Sports Investments, υπό την ηγεσία του Ρώσου επιχειρηματία Ρομάν Ντούμποφ. Αυτό έφερε σοβαρή αναβάθμιση σε δομές, ακαδημίες και την εικόνα του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης του προπονητικού κέντρου το 2020. Γεννημένος στην Ουγγαρία, Ρώσος στην καταγωγή και Βρετανός πολίτης από το 1999, ο Ντούμποφ είχε ήδη εμπειρία από διοικητικές θέσεις σε Πόρτσμουθ και Ρέντινγκ. Με στρατηγική σαφήνεια και τολμηρό όραμα, χάραξε ένα σχέδιο που έφερε την ομάδα της Κύπρου στο όνειρο του Champions League.



Ο πρώτος τίτλος και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο

Το 2023–24 η Πάφος σήκωσε το πρώτο της σημαντικό τρόπαιο, το Κύπελλο Κύπρου, νικώντας την Ομόνοια με σκορ 3–0 στον τελικό. Ακολούθησε η πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Europa Conference League: απέκλεισε Ζαλγκίρις, ΤΣΣΚΑ και Κλουζ, προχώρησε στη φάση των ομίλων και έφτασε έως τη φάση των 16, αποκλειόμενη από την Τζουγκάρντενς. Μάλιστα, τη σεζόν 2024–25 ήρθε το πρώτο πρωτάθλημα της Πάφος FC.

Και τώρα... Champions League

Ως πρωταθλήτρια Κύπρου, η Πάφος μπήκε στα προκριματικά του Champions League για πρώτη φορά. Εκεί, απέκλεισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην συνέχεια την Ντινάμο Κιέβου και με το «διπλό», σε συνδυασμό με την ισοπαλία επί του Ερυθρού Αστέρα, βρίσκεται στην League Phase του Champions League.

Μεταγραφές… βόμβες & ενίσχυση ρόστερ

Η Πάφος γιγαντώνεται και αυτό φαίνεται και από το ρόστερ και από την μεταγραφική της ενίσχυση. Έφερε στην Κύπρο τον Νταβίντ Λουίζ, ανανέωσε σημαντικά πρόσωπα όπως ο Γκολντάρ, προσέθεσε στην επιθετική της γραμμή τον Μπασουαμινα και κοιτάζει να φέρει ονόματα που θα την κάνουν αφεντικό στην Κύπρο και θα της δώσουν την απαραίτητα εμπειρία για μια πορεία στην Ευρώπη.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Ο άνδρας που απεικονίζεται στο σήμα της Πάφου

Ο Ευαγόρας γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1938 και παρότι ήταν ακόμα μαθητής, αποτελούσε αγωνιστή της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) και ήταν γνωστός για τους αγώνες του, την ευαισθησία, το θάρρος και τη φιλοπατρία του.



Το τέλος του υπήρξε τραγικό, καθότι μόλις στα 18 του, συνελήφθη από τους Βρετανούς το 1956 για οπλοκατοχή (μεταφορά όπλων για την ΕΟΚΑ) και καταδικάστηκε σε θάνατο διά απαγχονισμού. Εκτελέστηκε στη Λευκωσία το 1957 και μέχρι σήμερα αποτελεί εθνικό ήρωα και σύμβολο αυτοθυσίας.

Λίγο πριν πλησιάσει η ημέρα της εκτέλεσης ο Ευαγόρας στο τελευταίο του γράμμα έδειξε για ακόμα μία φορά την τεράστια καρδιά του: «Θ’ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ‘ναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το καθετί. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μία μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί».





Στις 14 Μαρτίου 1957, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης απαγχονίστηκε και πάνω στην κρεμάλα τραγούδησε τον Εθνικό ύμνο.