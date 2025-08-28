Champions League: Περίπατος για Τζόλη και Μπριζ με τη Ρέιντζερς - Στη League Phase η Μπενφίκα

Η Μπριζ πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης στη ρεβάνς απέναντι στη Ρέιντζερς και σφράγισε με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Μετά το 3-1 στη Γλασκώβη, οι Βέλγοι διέλυσαν τους Σκωτσέζους με 6-0, φτάνοντας σε ένα εντυπωσιακό συνολικό σκορ 9-1. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν εκ των κορυφαίων, καθώς σημείωσε γκολ και μοίρασε ασίστ, υπογράφοντας μία από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές της ομάδας του.

Την ίδια στιγμή, η Μπενφίκα κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να έχει καθοριστική συμβολή στην πρόκριση. Οι «Αετοί» επικράτησαν 1-0, ωστόσο το σκορ αδικεί την εικόνα του ματς, αφού είχαν δύο ακυρωθέντα γκολ και αρκετές ακόμα κλασικές ευκαιρίες. Η Φενέρ περιορίστηκε σε μια μοναδική στιγμή, το δοκάρι του Εν Νεσιρί, και θα συνεχίσει πλέον στο Europa League.

Στη Δανία, η Κοπεγχάγη δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Βασιλεία. Με τέρματα των Κορνέλιους και Μουκοκό (πέναλτι), επικράτησε 2-0 και εξασφάλισε θέση στη φάση των ομίλων, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.

Τα αποτελέσματα της ημέρας