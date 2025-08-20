Πάφος: H viral περιγραφή στο γκολ του Κορέια στο Βελιγράδι με... λουκούμι και παστέλι

Η Πάφος που συγκλονίζει την Ευρώπη, επικράτησε με 2-1 του Ερυθρού Αστέρα και βλέπει το όνειρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, να γίνεται... αληθινό. Πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού, η κυπριακή ομάδα άνοιξε το σκορ. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μουαμέρ Τάνκοβιτς, βρήκε τον Κορέια, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ εκτός περιοχής. Το δεύτερο γκολ της ήρθε στο 52’, όταν ο Μπρούνο κέρδισε πέναλτι και ο Πεπέ ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Κάπως έτσι, μόλις 11 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ομάδα της Κύπρου βρίσκεται στο κατώφλι της μεγαλύτερης επιτυχίας της: την είσοδο στους ομίλους του UEFA Champions League.

Αυτό που έγινε γρήγορα... viral, ήταν η περιγραφή ενός δημοσιογράφου που περιέγραφε τον αγώνα. «Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!» ακούγεται να λέει.