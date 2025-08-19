Ξέφυγε η κατάσταση στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ: Ξύλο μεταξύ Ραμπιό και Ρόου
Ο Αντριέν Ραμπιό και ο Τζόναθαν Ρόου πιάστηκαν στα χέρια μετά την ήττα της Μαρσέιγ από τη Ρεν.
Το κλίμα στα αποδυτήρια μιας ομάδας μετά από μια ήττα δεδομένα είναι βαρύ, είτε λόγω απογοήτευσης είτε λόγω θυμού. Στη Μαρσέιγ όμως η κατάσταση ξέφυγε από τα φυσιολογικά δεδομένα με δυο παίκτες του γαλλικού Συλλόγου να παίζουν κυριολεκτικά ξύλο και ο ένας από τους δυο να βρίσκεται εκτός ομάδας με εντολή του προπονητή Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.
Συγκεκριμένα την Παρασκευή 18/8, η Μαρσέιγ, αντιμετώπισε στην πρεμιέρα της ligue 1 τη Ρεν, με τους «Μασσαλούς» να είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Το ματς όμως δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η Μαρσέιγ, καθώς η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, έμεινε με 10 παίκτες από το 31' και γνώρισε την ήττα με γκολ στο 91' κάνοντας πρεμιέρα με το «αριστερό» στη νέα σεζόν.
Όπως είναι λογικό στις τάξεις του συλλόγου υπήρχε απογοήτευση για αυτό το αποτέλεσμα αλλά η κατάσταση μεταξύ Ραμπιό και Ρόου ξέφυγε στα αποδυτήρια με τους δυο παίκτες να πιάνονται στα χέρια και την έγκυρη «Equipe» να αναφέρει πως οι παίκτες της Μαρσέιγ αντάλλαξαν γροθιές και στη μέση για να τους χωρίσει μπήκε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Μέντι Μπενάτια.
Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως με απόφαση της διοίκησης οι δύο παίκτες, θα μείνουν εκτός προπονήσεων τόσο για τη Δευτέρα (18/9) όσο και την Τρίτη (19/8) με τον Ντε Τσέρμπι να τονίζει πως δεν θέλει τον Ραμπιό στην ομάδα.