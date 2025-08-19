Ξέφυγε η κατάσταση στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ: Ξύλο μεταξύ Ραμπιό και Ρόου

Το κλίμα στα αποδυτήρια μιας ομάδας μετά από μια ήττα δεδομένα είναι βαρύ, είτε λόγω απογοήτευσης είτε λόγω θυμού. Στη Μαρσέιγ όμως η κατάσταση ξέφυγε από τα φυσιολογικά δεδομένα με δυο παίκτες του γαλλικού Συλλόγου να παίζουν κυριολεκτικά ξύλο και ο ένας από τους δυο να βρίσκεται εκτός ομάδας με εντολή του προπονητή Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 18/8, η Μαρσέιγ, αντιμετώπισε στην πρεμιέρα της ligue 1 τη Ρεν, με τους «Μασσαλούς» να είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Το ματς όμως δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η Μαρσέιγ, καθώς η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, έμεινε με 10 παίκτες από το 31' και γνώρισε την ήττα με γκολ στο 91' κάνοντας πρεμιέρα με το «αριστερό» στη νέα σεζόν.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jonathan Rowe and Adrien Rabiot have been REMOVED from Marseille's first team until further notice. ‼️



This follows their heated argument in the dressing room after the defeat to Rennes.



🗞️ @RMCsport pic.twitter.com/Z6uPNlLcXx — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 18, 2025

Όπως είναι λογικό στις τάξεις του συλλόγου υπήρχε απογοήτευση για αυτό το αποτέλεσμα αλλά η κατάσταση μεταξύ Ραμπιό και Ρόου ξέφυγε στα αποδυτήρια με τους δυο παίκτες να πιάνονται στα χέρια και την έγκυρη «Equipe» να αναφέρει πως οι παίκτες της Μαρσέιγ αντάλλαξαν γροθιές και στη μέση για να τους χωρίσει μπήκε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Μέντι Μπενάτια.

Selon Véronique Rabiot, mère et agente d'Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi ne souhaiterait plus travailler avec le milieu de terrain français à l'Olympique de Marseille.



➡️ https://t.co/hEwgd4IolU pic.twitter.com/fV6c3P6rsC — L'Équipe (@lequipe) August 19, 2025

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως με απόφαση της διοίκησης οι δύο παίκτες, θα μείνουν εκτός προπονήσεων τόσο για τη Δευτέρα (18/9) όσο και την Τρίτη (19/8) με τον Ντε Τσέρμπι να τονίζει πως δεν θέλει τον Ραμπιό στην ομάδα.