Πάφος FC: Από την Κύπρο στα «σαλόνια» της Ευρώπης - Μια ομάδα 11 χρόνων που... γιγαντώνεται

Η τρομερή Πάφος, άλωσε το Βελιγράδι, επικρατώντας 2-1 του Ερυθρού Αστέρα και βλέπει το όνειρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, να γίνεται... αληθινό. Πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού, η κυπριακή ομάδα άνοιξε το σκορ. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μουαμέρ Τάνκοβιτς, βρήκε τον Κορέια, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ εκτός περιοχής. Το δεύτερο γκολ της ήρθε στο 52’, όταν ο Μπρούνο κέρδισε πέναλτι και ο Πεπέ ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Κάπως έτσι, μόλις 11 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ομάδα της Κύπρου βρίσκεται στο κατώφλι της μεγαλύτερης επιτυχίας της: την είσοδο στους ομίλους του UEFA Champions League.

Η ίδρυση το 2014, η συγχώνευση και τα πρώτα βήματα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πάφος δρύθηκε στις 10 Ιουνίου 2014 μέσα από τη συγχώνευση των ιστορικών AEP Paphos και AEK Kouklia, με στόχο τον συντονισμό της ποδοσφαιρικής εκπροσώπησης της ευρύτερης περιοχής της Πάφου. Ξεκίνησε από την Α’ Κατηγορία Κύπρου το 2014–15 (δεύτερη στη Β’ κατηγορία), υποβιβάστηκε μετά από μια σεζόν, αλλά επανήλθε άμεσα την επόμενη.

Η οικονομική ώθηση και ο Ρώσος που γιγάντωσε το status της Πάφου

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2017 η ομάδα πέρασε σε ιδιοκτησία της Total Sports Investments, υπό την ηγεσία του Ρώσου επιχειρηματία Ρομάν Ντούμποφ. Αυτό έφερε σοβαρή αναβάθμιση σε δομές, ακαδημίες και την εικόνα του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης του προπονητικού κέντρου το 2020. Γεννημένος στην Ουγγαρία, Ρώσος στην καταγωγή και Βρετανός πολίτης από το 1999, ο Ντούμποφ είχε ήδη εμπειρία από διοικητικές θέσεις σε Πόρτσμουθ και Ρέντινγκ. Με στρατηγική σαφήνεια και τολμηρό όραμα, χάραξε ένα σχέδιο που έφερε την ομάδα της Κύπρου μια «ανάσα» από το όνειρο του Champions League.



Ο πρώτος τίτλος και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2023–24 η Πάφος σήκωσε το πρώτο της σημαντικό τρόπαιο, το Κύπελλο Κύπρου, νικώντας την Ομόνοια με σκορ 3–0 στον τελικό. Ακολούθησε η πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Europa Conference League: απέκλεισε Ζαλγκίρις, ΤΣΣΚΑ και Κλουζ, προχώρησε στη φάση των ομίλων και έφτασε έως τη φάση των 16, αποκλειόμενη από την Τζουγκάρντενς. Μάλιστα, τη σεζόν 2024–25 ήρθε το πρώτο πρωτάθλημα της Πάφος FC.

Και τώρα... Champions League

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ως πρωταθλήτρια Κύπρου, η Πάφος μπήκε στα προκριματικά του Champions League για πρώτη φορά. Εκεί, απέκλεισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην συνέχεια την Ντινάμο Κιέβου και με το «διπλό» επί του Ερυθρού Αστέρα, μπορεί να ονειρεύεται την πρόκριση στην League Phase του Champions League.

Μεταγραφές… βόμβες & ενίσχυση ρόστερ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πάφος γιγαντώνεται και αυτό φαίνεται και από το ρόστερ και από την μεταγραφική της ενίσχυση. Έφερε στην Κύπρο τον Νταβίντ Λουίζ, ανανέωσε σημαντικά πρόσωπα όπως ο Γκολντάρ, προσέθεσε στην επιθετική της γραμμή τον Μπασουαμινα και κοιτάζει να φέρει ονόματα που θα την κάνουν αφεντικό στην Κύπρο και θα της δώσουν την απαραίτητα εμπειρία για μια πορεία στην Ευρώπη.