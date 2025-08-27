Τρέλανε την Ευρώπη η Πάφος με την ιστορική της πρόκριση στους ομίλους του Champions League

Η Πάφος είδε το «όνειρο» για την είσοδο στη League Phase του UEFA Champions League, να οδηγείται στην παράταση, καθώς το γκολ του Ίβανιτς στο 60ο λεπτό, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 μιας και στον πρώτο αγώνα στο «Ράικο Μίσιτς» η κυπριακή ομάδα είχε πάρει τη νίκη με 2-1 ,αλλά στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος Τζάτζα, που είχε περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, με ένα απίθανο ψηλοκρεμαστό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και η Πάφος «πέταξε» για τα αστέρια, γράφοντας ιστορία.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας η Σέλτικ γνώρισε τον αποκλεισμό στην διαδικασία των πέναλτι από την Καϊράτ Αλμάτι, με την ομάδα του Καζακστάν να γράφει και εκείνη ιστορία συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League. Οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους ούτε στην κανονική διάρκειά αλλά ούτε στο έξτρα ημίωρο της παράτασης, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι και την Καϊράτ Αλμάτι να επικρατεί εν τέλει με 3-2 και να παίρνει μια σπουδαία πρόκριση.

Στο τρίτο και τελευταίο ματς της ημέρας η Μπόντο Γκλίμτ, είχε σφραγίσει από τον πρώτο αγώνα την πρόκριση καθώς είχε επικρατήσει της Στούρμ Γκράτς με 5-0. Οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Γιόργενσεν αλλά οι Αυστριακοί απάντησαν με Ζάτα στο 30΄ και στο 73ο λεπτό έκαναν την ανατροπή με τον Όερμαν να σκοράρει δίχως όμως να κερδίζουν κάτι από το ματς με το σφύριγμα της λήξης καθώς η Μπόντο ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση και θα κουνήσει «σεντόνι» για πρώτη φορά στην ιστορία της.