Πού βρίσκεται το Αλμάτι, η πόλη που συζητούν όλοι μετά την πρόκριση της Καϊράτ

Η ομάδα-έκπληξη του Champions League, η Καϊράτ, έβαλε το Αλμάτι στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Πρόκειται για μια πόλη που μέχρι χθες ελάχιστοι φίλαθλοι στην Ευρώπη μπορούσαν να εντοπίσουν, όμως τώρα όλοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για το «στολίδι» του Καζακστάν. Πού βρίσκεται το Αλμάτι και γιατί θεωρείται τόσο «μακρινό» για τα ευρωπαϊκά δεδομένα; Το flash.gr σας παρουσιάζει την πρώην πρωτεύουσα του Καζακστάν στα... άκρα της Κεντρικής Ασίας.

Η ιστορική πρώην πρωτεύουσα του Καζακστάν

Δρόμοι στο Αλμάτι/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Αλμάτι υπήρξε μέχρι το 1997 η πρωτεύουσα του Καζακστάν, πριν ο τίτλος αυτός περάσει στην Αστάνα (σήμερα Νουρ-Σουλτάν). Παρόλα αυτά, παραμένει η μεγαλύτερη πόλη της χώρας και το οικονομικό, πολιτιστικό και αθλητικό της κέντρο.

Ναός στο Αλμάτι/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γεωγραφικά, το Αλμάτι βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Καζακστάν, στους πρόποδες των Τιεν Σαν, κοντά στα σύνορα με την Κιργιζία και την Κίνα. Είναι μια τοποθεσία που για τα ευρωπαϊκά δεδομένα μοιάζει… εξωτική.

Είναι πιο ανατολικά από το Ιράν, το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν.

Ακόμα και το δυτικότερο σημείο της Κίνας βρίσκεται πιο κοντά στην Ευρώπη από ό,τι το Αλμάτι!

Η απόσταση του από την Κεντρική Ευρώπη ξεπερνά τα 4.500 χιλιόμετρα.

Το άγαλμα της ανεξαρτησίας/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ήθη και έθιμα του τόπου

Το Αλμάτι δεν ξεχωρίζει μόνο για την ποδοσφαιρική του ομάδα, αλλά και για τα παραδοσιακά έθιμα που κουβαλά η κουλτούρα του Καζακστάν. Οι ντόπιοι δίνουν μεγάλη σημασία στη φιλοξενία, με το τσάι να είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε συνάντησης – μάλιστα το προσφέρουν πάντα μαζί με παραδοσιακά γλυκίσματα και ψωμί. Η κουζίνα της περιοχής βασίζεται στο κρέας (κυρίως άλογο και αρνί), με πιάτα όπως το beshbarmak, το οποίο σερβίρεται σε γιορτές και οικογενειακά τραπέζια.

Το πιο παραδοσιακό πιάτο στο Αλμάτι, το beshbarmak/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα παραδοσιακά μουσικά όργανα όπως το «ντομπρά» (είδος λαούτου) συνοδεύουν συχνά γιορτές και εκδηλώσεις, ενώ οι τοπικοί χοροί παραμένουν ζωντανοί και στις μέρες μας. Σημαντικές γιορτές είναι το Ναουρίζ (η παραδοσιακή πρωτοχρονιά των νομαδικών λαών στις 21 Μαρτίου), που συνοδεύεται από πανηγυρικές εκδηλώσεις, μουσική, χορό και εδέσματα.

Οι διακοπές Ναουρίζ/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η στενή σχέση με τη φύση: λόγω της τοποθεσίας της πόλης στους πρόποδες των Τιεν Σαν, οι κάτοικοι αγαπούν τις εξορμήσεις στα βουνά και το σκι, ενώ τα μεγάλα παζάρια της πόλης φέρνουν κοντά την παράδοση με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Το ιστορικό κατόρθωμα της Καϊράτ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρόκριση της Καϊράτ στη φάση των ομίλων δεν έχει μόνο αθλητική αλλά και γεωγραφική σημασία: ποτέ ξανά ομάδα από τόσο ανατολικό σημείο δεν είχε φτάσει ως εδώ. Έτσι, το Αλμάτι δεν μπήκε μόνο στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, αλλά και στον ίδιο τον χάρτη της συνείδησης των φιλάθλων.

Η πόλη, γνωστή για τη δυναμική ανάπτυξή της, τα εντυπωσιακά τοπία και την ιστορία της, αποκτά πλέον και μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική διάσταση. Για τους φίλους του αθλήματος, το Αλμάτι δεν είναι πια απλώς μια «μακρινή» πόλη της Ασίας· είναι η έδρα της ομάδας που έσπασε τα γεωγραφικά σύνορα του Champions League.