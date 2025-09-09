Πρωτοφανές περιστατικό: Οι χειρονομίες γυναίκας αντιπροέδρου στον διαιτητή που έγιναν viral (video)

Η αντιπρόεδρος της Μαντούρια, Έλσα Οκκιλούπο, πρωταγωνίστησε σε απίστευτες στιγμές στην 6η κατηγορία της Ιταλίας, εισβάλλοντας στον αγωνιστικό χώρο και δείχνοντας τα μεσαία της δάχτυλα στον διαιτητή για ακυρωθέν γκολ.

Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν σε αγώνα της 6ης κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος, όπου η αντιπρόεδρος της Μαντούρια, Έλσα Οκκιλούπο, βρέθηκε στο επίκεντρο.

Ένα ακυρωθέν γκολ για τη Μαντούρια ήταν αρκετό για να την οδηγήσει σε έξαλλη κατάσταση. Αρχικά, διαμαρτυρήθηκε έντονα στον τέταρτο και στη συνέχεια στον διαιτητή, ζητώντας επίμονα την χρήση του VAR, το οποίο, όπως είναι φυσικό, δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο του ποδοσφαίρου.

Στην συνέχεια, αποφάσισε να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο, συνεχίζοντας τις διαμαρτυρίες της. Η πράξη της αυτή οδήγησε τον διαιτητή στην αποβολή της, με την Οκκιλούπο να απαντά δείχνοντας τα μεσαία της δάχτυλα προς τον άρχοντα του αγώνα.

Meanwhile, in Puglia...



Manduria's vice-president was ordered off yesterday in their win over Ginova.



Her crime? Remonstrating with the 4th Official to go to VAR (it's the 6th division 🤦‍♀️) after having a goal disallowed.



She didn't take the red card very well... pic.twitter.com/5OhKoUtadY — Chiacchierata Calcistica (@CCalcistica) September 8, 2025

Παρά το επεισόδιο, η Μαντούρια κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι με σκορ 2-1, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Η ομάδα ξεκίνησε δυναμικά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μετά τον αγώνα, η Έλσα Οκιλούπο δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη της: «Μετά τον χθεσινό αγώνα, η χειρονομία μου δημοσιεύτηκε με μοναδικό σκοπό να με υποβιβάσει. Γράφω για να ζητήσω συγγνώμη σε όλους. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα διαιτησίας, από τους φιλάθλους που με στηρίζουν και από όλη την ομάδα μου».