Πρωτοφανής συμπεριφορά κορυφαίου διαιτητή: Έσπρωξε παίκτη της Άλκμααρ γιατί αγνόησε τις παρατηρήσεις

Ο Ολλανδός Ντάνι Μάκελι θεωρείται ένας από τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη και η UEFA συχνά τον εμπιστεύεται να σφυρίξει τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις στο Champions League.

Ωστόσο, ακόμα και οι κορυφαίοι έχουν τις άσχημες στιγμές τους. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο Μάκελι δεν κατηγορείται γιατί υπέδειξε κάποια λανθασμένη απόφαση, αλλά γιατί η συμπεριφορά του δεν αρμόζει σε έναν «άρχοντα του παιχνιδιού».

Ο πολύπειρος ρέφερι ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης ανάμεσα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Άλκμααρ για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ολλανδίας. Η φιλοξενούμενη Άλκμααρ πήρε κεφάλι στο σκορ όταν ο ταλαντούχος νεαρός Σμιτ σκόραρε στο 69'. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όπως είναι λογικό, οι γηπεδούχοι της Σπάρτα πίεζαν για να ισοφαρίσουν.

Στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης, βέβαια, έμελλε να... γραφτεί ιστορία. Η ομάδα από το Ρότερνταμ κέρδισε κόρνερ, όμως πριν την εκτέλεση η μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων έμοιζε με... ταπί ελληνορωμαϊκής πάλης. Ο Μάκελι αρχικά διέκοψε τον αγώνα, προειδοποιώντας τους ποδοσφαιριστές.

Λίγο πριν δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, είδε τους παίκτες να... αγκαλιάζονται ξανά. Προχώρησε σε νέα διακοπή και νέες παρατηρήσεις, όμως ο αμυντικός της Άλκμααρ, Βάουτερ Χος αγνοούσε επαναλαμβανόμενα τις συστάσείς του.

Ο Χος, αν και μόλις 21 χρονών, είναι ήδη «διάσημος» για το σκληρό του παιχνίδι και ο Μάκελι μόλις είδε πως συνέχιζε να κρατάει αντικανονικά τον αντίπαλό του, έσπευσε να τον πλησιάσει. Αρχικά, του μίλησε με έντονο ύφος και στη συνέχεια τον έσπρωξε προς τα πίσω και με τα δύο του χέρια!

Ο 21χρονος αμυντικός σάστισε, οι συμπαίκτες του έτρεξαν να τους χωρίσουν και να τον υπερασπιστούν, όμως στο περιστατικό δε δόθηκε συνέχεια. Για την ιστορία, η Άλμααρ κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και έφυγε από την έδρα της Σπάρτα με την πολυπόθητη νίκη.

Δείτε το VIDEO της έντασης