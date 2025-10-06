Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οπαδός της Σάντερλαντ έπιασε ποντίκι στο «Ολντ Τράφορντ» και έγινε viral

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μια νίκη... ανάσα απέναντι στη Σάντερλαντ με 2-0, στην 7η αγωνιστική της Premier League. Εν μέσω έντονης φημολογίας για το μέλλον του Αμορίμ και με την πίεση των αποτελεσμάτων να αυξάνεται διαρκώς, την... παράσταση στο ιστορικό «Θέατρο των Ονείρων» έκλεψε ένα ποντίκι!

Μια φίλαθλος της Σάντερλαντ, έγινε viral όταν αποκάλυψε στα social media ότι εντόπισε και έπιασε ένα τρομαγμένο ποντίκι μέσα στο πέταλο των φιλοξενούμενων. Όπως ανέφερε, οι σεκιούριτι αρνήθηκαν να βοηθήσουν, με αποτέλεσμα να το εγκλωβίσει η ίδια μέσα σε ένα πλαστικό ποτήρι.

«Το καημένο το ποντίκι ήταν τρομαγμένο. Ο υπεύθυνος μου είπε πως αν ήθελα να το απελευθερώσω θα έπρεπε να φύγω από το γήπεδο. Του απάντησα ότι δεν πρόκειται να χάσω το δεύτερο ημίχρονο, αν δεν με αφήσει να το βγάλω έξω, θα κάτσει να δει το ματς μαζί μου!», έγραψε αστειευόμενη η Τζάκσον.

A Sunderland fan found a mouse at Old Trafford on Saturday…



Τελικά, η φίλαθλος κατάφερε να το απελευθερώσει εκτός γηπέδου, αν και αστειεύτηκε ότι «μάλλον ξαναμπήκε μέσα». Οι φωτογραφίες της έγιναν viral, με σελίδες φιλάθλων να σχολιάζουν με χιούμορ το περιστατικό.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το «Ολντ Τράφορντ» απασχολεί για ανάλογους λόγους. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει αναφορές για παρουσία τρωκτικών, ενώ πέρυσι η βαθμολογία υγιεινής του σταδίου μειώθηκε σε 2/5 λόγω εντοπισμού περιττωμάτων. Μετά το γεγονός, ο σύλλογος είχε δεσμευτεί για αυστηρότερα μέτρα καθαρισμού και εντομοκτονίας.

Did anyone catch our new winger last night? #mufc

Το ιστορικό γήπεδο, λόγω της τοποθεσίας του κοντά σε κανάλι και σιδηροδρομικές γραμμές, αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα με ποντίκια και αρουραίους, τα οποία εντείνονται τον χειμώνα. Και όπως φαίνεται, φέτος… έκαναν και την εμφάνισή τους στην Premier League.