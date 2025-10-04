Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ που παίζει το... κεφάλι του και το χάος των αποζημιώσεων

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Σάντερλαντ για την έβδομη αγωνιστική της Premier League, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες, μετά την κακή εμφάνιση και ήττα με 3-1 από την Μπρέντφορντ την προηγούμενη αγωνιστική.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αντιμετωπίζουν την έκπληξη - μέχρι στιγμής - της χρονιάς, καθώς η Σάντερλαντ βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική εκκίνηση στο πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι τη θεωρούσαν νούμερο ένα φαβορί για υποβιβασμό.

Η κατάσταση για τον Ρούμπεν Αμορίμ είναι δυσμενής, με τον Πορτογάλο τεχνικό να χρεώνεται σε μεγάλο βαθμό την περσινή αποτυχημένη σεζόν, στην οποία η Γιουνάιτεντ τερμάτισε στην 15η θέση και έμεινε χωρίς τίτλο, χάνοντας από την Τότεναμ στον τελικό του Europa League.

Τη φετινή σεζόν η κατάσταση παραμένει ίδια, με τη Γιουνάιτεντ να έχει ξεκινήσει με μόλις δύο νίκες σε έξι παιχνίδια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, έχουν οδηγήσει τον Ρούμπεν Αμορίμ, ένα βήμα απ' την πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Πορτογάλος τεχνικός είναι πολύ πιθανό να απολυθεί σε περίπτωση που οι «κόκκινοι διάβολοι» χάσουν βαθμούς απέναντι στη Σάντερλαντ.

Το αδιανόητο ποσό με τις αποζημιώσεις

Μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν περάσει 10 προπονητές, 11 με τον Αμορίμ, οι οποίοι πέρα απ' το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πετύχουν κάτι σημαντικό στη θητεία τους, «χρέωσαν» και τον σύλλογο, κατά την αποχώρησή τους.

Οι συνολικές αποζημιώσεις που έχει δώσει η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» όλα αυτά τα χρόνια, αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ! Αν μη τι άλλο ένα τεράστιο ποσό, το οποίο θα μπορούσε να είχε επενδυθεί κατάλληλα για την ενίσχυση της ομάδας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς, ότι η Μάντσεστερ Σίτι, ξόδεψε κάτι παραπάνω από 58 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ!

Αναλυτικά οι αποζημιώσεις που έχει δώσει η Γιουνάιτεντ σε προπονητές της: