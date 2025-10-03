Φράνκο Κοβάσεβιτς: Ποιος είναι ο «δήμιος» της ΑΕΚ και πρώτος σκόρερ στον κόσμο τη φετινή σεζόν

Η ΑΕΚ γνώρισε «οδυνηρή» ήττα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, από την Τσέλιε στη Σλοβενία. Μια ήττα που ανέδειξε όχι μόνο τις αδυναμίες της «Ένωσης», αλλά και τον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς: τον Φράνκο Κοβάσεβιτς. Ο 26χρονος Κροάτης επιθετικός της Τσέλιε «σκότωσε» την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ και οδηγώντας τη σλοβένικη ομάδα σε μια εμφατική νίκη (3-1) το βράδυ της Πέμπτης.

Ένας «γυρολόγος» με πέρασμα από… 11 ομάδες

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 26χρονος Κοβάσεβιτς έχει ήδη τη φήμη του «γυρολόγου», καθώς έχει φορέσει τη φανέλα έντεκα (!) διαφορετικών ομάδων. Ξεκίνησε από την Under-19 της Ριέκα και έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού και τη FC Cincinnati στο MLS τη σεζόν 2020-21.

Μάλιστα, είχε ένα πέρασμα και από την Κύπρο, όπου τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στην Πάφο (28 συμμετοχές – 1 γκολ). Η Σλοβενία όμως φαίνεται να είναι η χώρα όπου ο Κοβάσεβιτς βρήκε τον ποδοσφαιρικό του «παράδεισο». Η πρώτη του γνωριμία με τη χώρα ήρθε το 2022, μέσω της ΝΚ Ντομζάλε, όπου άρχισε να σκοράρει με εντυπωσιακό ρυθμό: κατέγραψε 12 γκολ και έξι ασίστ σε 30 ματς.

Ωστόσο, μετά την επιτυχημένη του θητεία, προσπάθησε να βρει ξανά τον δρόμο του στο εξωτερικό, χωρίς επιτυχία. Δεν προσαρμόστηκε ούτε στη Γερμανία (με τη Βέχεν Βισμπάντεν, «παλεύοντας» για την παραμονή στην Bundesliga 2 τη σεζόν 2023/24) ούτε στην Κορέα (με την Γκανγκβόν ΦΚ, όπου είχε μέτριες εμφανίσεις το 2024 και το 2025).

Η εξωπραγματική φετινή σεζόν και η ασύλληπτη πρωτιά

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στη Σλοβενία, αυτή τη φορά για χάρη της Τσέλιε, με συμβόλαιο που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο 26χρονος επιθετικός φέτος διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, με το προσωπικό του κοντέρ να γράφει πλέον 20 γκολ σε μόλις 16 παιχνίδια με τη φανέλα της Τσέλιε. Αυτή η επίδοση αποτελεί ήδη ατομικό ρεκόρ καριέρας, ξεπερνώντας τη δεύτερη πιο παραγωγική του θητεία στην Ντομζάλε (14 γκολ σε 30 παιχνίδια). Μάλιστα αυτή η τρομερή επίδοση του τον καθιστά, αυτήν τη στιγμή, τον κορυφαίο σκόρερ παγκοσμίως για την τρέχουσα σεζόν.

The world’s top scorer right now?

Mbappé ❌

Haaland ❌

Kane ❌



It’s FRANKO KOVAČEVIĆ 🇭🇷



20 goals in 16 games for NK Celje 😧 pic.twitter.com/WK1HxErze1 — SV Football (@SVFootball_com) October 3, 2025

Παρότι οι υψηλές του επιδόσεις τον έχουν φέρει στο μικροσκόπιο ομάδων της Κροατίας και όχι μόνο, ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στην Τσέλιε όσο ο Άλμπερτ Ριέρα βρίσκεται στον πάγκο του συλλόγου.