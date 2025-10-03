Η βαθμολογία του Conference League μετά την πρεμιέρα και την ήττα της ΑΕΚ
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία του UEFA Conference league μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής - Σε ποια θέση βρίσκεται η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ ήταν κατώτερη των περιστάσεων στη Σλοβενία και γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στο αήττητο σερί που κρατούσε από το ξεκίνημα της σεζόν και με αυτόν τον τρόπο οι «κιτρινόμαυροι» τοποθετήθηκαν στην 28η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, καλείται να αφήσει πίσω της την κακή εμφάνιση κόντρα στους Σλοβένους, και να στρέψει την προσοχή της στις εγχώριες διοργανώσεις ενώ το επόμενο ευρωπαϊκό της ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 23/10 κόντρα στην Αμπερντίν (19:45) στην «OPAP ARENA».
Αναλυτικά η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική
- Ζρινιέσκι 3β.
- ΑΕΚ Λάρνακας 3β.
- Σπάρτα Πράγας 3β.
- Λεχ Πόζναν 3β.
- Λωζάνη 3β.
- Τσέλιε 3β.
- Κρίσταλ Πάλας 3β.
- Ράγιο Βαγιεκάνο 3β.
- Φιορεντίνα 3β.
- Ρακόφ 3β.
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 3β.
- Στρασβούργο 3β.
- Μάιντζ 3β.
- Σαμσουνσπόρ 3β.
- Γιαγκελόνια 3β.
- Νόα 3β.
- Ντρίτα 1β.
- Κουόπιο 1β.
- Χάκεν 1β.
- Σέμπουρν 1β.
- Αμπερντίν 0β.
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β.
- Ριέκα 0β.
- Ομόνοια 0β.
- Λέγκια Βαρσοβίας 0β.
- Χάμρουν 0β.
- ΑΕΚ 0β.
- Σίγμα Όλομουτς 0β.
- Δυναμό Κιέβου 0β.
- Σκέντιγια 0β.
- Κραϊόβα 0β.
- Ραπίντ Βιέννης 0β.
- Σάμροκ Ρόβερς 0β.
- Μπρέινταμπλικ 0β.
- Αλκμάαρ 0β.
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0β.