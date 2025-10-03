Η βαθμολογία του Conference League μετά την πρεμιέρα και την ήττα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ήταν κατώτερη των περιστάσεων στη Σλοβενία και γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στο αήττητο σερί που κρατούσε από το ξεκίνημα της σεζόν και με αυτόν τον τρόπο οι «κιτρινόμαυροι» τοποθετήθηκαν στην 28η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, καλείται να αφήσει πίσω της την κακή εμφάνιση κόντρα στους Σλοβένους, και να στρέψει την προσοχή της στις εγχώριες διοργανώσεις ενώ το επόμενο ευρωπαϊκό της ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 23/10 κόντρα στην Αμπερντίν (19:45) στην «OPAP ARENA».

Αναλυτικά η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική