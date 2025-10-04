Πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε εκφράσει πίστη στη θεωρία της επίπεδης Γης

Στον κόσμο υπάρχει η επιστημονική γνώση που εξηγεί γιατί η Γη είναι σφαιρική, κυκλοφορούν όμως και κάποιες θεωρίες που τη θέλουν επίπεδη. Αρκετοί τις τελευταίες δεκαετίες είναι οι υποστηρικτές της θεωρίας επί επίπεδης γης, αν και τα επιχειρήματα που παρουσιάζουν τις περισσότερες φορές, προκαλούν απορία για πως εξακολουθούν να πιστεύουν μια τέτοια θεωρία. Δίχως επιχειρήματα και προφανώς επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση.

Από τα μέρη μας, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέρασε ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια τέτοια θεωρία. Και μάλιστα φόρεσε την φανέλα μία μεγάλης ομάδας. Το καλοκαίρι του 2019 στην ΑΕΚ ο τότε προπονητής Μιγκέλ Καρντόσο με προσωπική του επιλογή έφερε τον Φρανσίσκο Ζεράλδες.

Ο τότε 24χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, γεννήθηκε στη Λισαβόνα στις 18 Απριλίου 1995. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ακαδημίες της Σπόρτινγκ, με την οποία υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με τις μικρές Eθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Την τελευταία τριετία πριν πάει στην ΑΕΚ είχε αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από την Σπόρτινγκ κατά σειρά στις Ρίο Άβε, Μορεϊρένσε και Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μετά το αποτυχημένο πέρασμα του από την ΑΕΚ πήγε ως ελεύθερος στην Ρίο Αβε, αφού άνηκε ακόμη στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, μετά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά στην Μαλαισία, μετά στην ισπανική Ελντένσε σε χαμηλές κατηγορίες, έπειτα έφτασε στην Αυστραλία και τώρα στα 30 του στην Βραζιλία με την Αθλέτικ. Στην ΑΕΚ πέρασε και δεν ακούμπησε με μόλις 6 συμμετοχές και 320 αγωνιστικά λεπτά, δείχνοντας ότι ήταν μία κακή επιλογή που δεν ταίριαξε ποτέ στην ΑΕΚ και τις απαιτήσεις της.

Η θεωρία του Φρανσίσκο Ζεράλδες

Ωστόσο, μία δημόσια τοποθέτηση του και γενικότερα αυτά που πίστευε είχαν κάνει αίσθηση… Ο Φρανσίσκο Ζεράλδες είναι ένας από τους υποστηρικτές της θεωρίας περί επίπεδης Γης και φρόντισε να αποδείξει τα πιστεύω του με μια φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram. Ο παλιός μέσος της ΑΕΚ αναρωτήθηκε πως μπορεί να δει ένα νησί στον ορίζοντα, από τη στιγμή που η Γη είναι στρογγυλή. Χαρακτηριστικά, ο Ζεράλδες έγραψε: «Αν η Γη είναι στρογγυλή, τότε πώς μπορώ να δω αυτό το νησί; Για πείτε».

Αργότερα, έβγαλε το πρώτο του βιβλίο με ποιήματα, το οποίο τιτλοφορείται ως «Cito, Longe, Τarde», με τον ίδιο να σχολιάζει τότε πως «ποτέ δεν περίμενα ότι αυτά που έγραφα στο πρόχειρό μου θα έφταναν μέχρι εδώ. Τα ποιήματα αυτά είναι απόρροια των εμπειριών μου και της αναζήτησης απαντήσεων σε ερωτήσεις που αφορούν ριζικά, για μένα, θέματα».