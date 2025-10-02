Live ο αγώνας της ΑΕΚ με την Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League

Η ΑΕΚ, φιλοξενείται στην Σλοβενία από την Τσέλιε (2/10,22:00), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του UEFA Conference League με τους «κιτρινόμαυρους» να ψάχνουν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στις εγχώριες διοργανώσεις η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει ηττηθεί.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί-Ρέλβας, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Γιόβιτς

