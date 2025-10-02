Live ο αγώνας της ΑΕΚ με την Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της εκτός έδρας αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Τσέλιε στην Σλοβενία για την πρεμιέρα του Conference League.
Η ΑΕΚ, φιλοξενείται στην Σλοβενία από την Τσέλιε (2/10,22:00), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του UEFA Conference League με τους «κιτρινόμαυρους» να ψάχνουν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως στις εγχώριες διοργανώσεις η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει ηττηθεί.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
Στρακόσια, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί-Ρέλβας, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Γιόβιτς
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr