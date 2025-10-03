Conference League: Νίκες για Κρίσταλ Πάλας και Βαγιεκάνο

Η δράση της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε. Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-1 από την Τσέλιε στην Σλοβενία και ξεκίνησε με ήττα την League Phase. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της βραδιάς η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου εκτός έδρας, ενώ με το ίδιο σκορ η Ράγιο Βαγιεκάνο κέρδισε την Σκεντίγια στην Ισπανία.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής καθώς και την βαθμολογία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.

Ντιναμό Κιέβου - Κρίσταλ Πάλας 0-2

Η Κρίσταλ Πάλας συνεχίζει την αήττητη πορεία της σε Αγγλία και Ευρώπη, καθώς επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 31' με τον Μουνιόζ και διπλασίασαν τα τέρματα του στο 58' με τον Ενκέτια να βρίσκει ξανά δίχτυα μετά το παιχνίδι με την Λίβερπουλ το περασμένο Σάββατο.

Ραγιο Βαγιεκανο - Σκεντιγια 2-0

Η Ράγιο δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί καθώς ξεκίνησε νικηφόρα απέναντι στην Σκεντίγια με σκορ 2-0. Οι Ισπανοί «καθάρισαν» το παιχνίδι μέσα σε τρία λεπτά. Η αρχή έγινε με τον Ουνάι Λόπεζ στο 28', ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Φραν Πέρεζ εξαργυρώνοντας την πολύ καλή της εμφάνιση που την φέρνει στην κορυφή της League Phase.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

2/10 19:45 Ντιναμό Κιέβου – Κρίσταλ Πάλας 0-2

2/10 19:45 Λεχ Πόζναν – Ραπίντ 4-1

2/10 19:45 Ράγιο – Σκεντίγια 2-0

2/10 19:45 Ομόνοια – Μάιντς 0-1

2/10 19:45 Γιαγκελόνια – Χάμρουν Σπάρτανς 1-0

2/10 19:45 Ζρίνσκι – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0

2/10 19:45 Κουόπιο – Ντρίτα 1-1

2/10 19:45 Λοζάνη – Μπρέινταμπλικ 3-0

2/10 19:45 Νόα – Ριέκα 1-0

Φιορεντίνα – Σίγκμα 2-0

Σλόβαν – Στρασμπούρ 1-2

Λέγκια – Σαμσουνσπόρ 0-1

Σπάρτα Πράγας – Σάμροκ Ρόβερς 4-1

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1

Αμπερντίν – Σαχτάρ 2-3

Ρακόβ – Κραϊόβα 0-2

ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ 4-0

Σέλμπουρν – Χάκεν 0-0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (23/10)

Τα παιχνίδια των 19:45

Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας

Στρασβούργκο - Γιαγκελόνια

ΑΕΚ - Αμπερντίν

Ριέκα - Σπάρτα Πράγας

Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο

Ντρίτα - Ομόνοια

Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο

Σκέντιγια - Σέλμπουρν

Τα παιχνίδια των 22:00

Αλκμάαρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

Σίγμα Όλομουτς - Ρακόφ

Χάμρουν - Λωζάνη

Κραϊόβα - Νόα

Σαμσουνσπόρ - Δυναμό Κιέβου

Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν

Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε

Μάιντζ - Ζρινι