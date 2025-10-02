ΑΕΚ και ευρωπαϊκές πρεμιέρες: Όταν η αρχή δεν είναι (πάντα) το ήμισυ του παντός

Η AEK ετοιμάζεται να δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι στην League Phase του Conference League με την Τσέλιε στη Σλοβενία (2/10, 22:00). Τι έχει κάνει όμως στις τελευταίες έξι πρεμιέρες της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις;

Η Ένωση επιστρέφει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από δύο χρόνια και αυτή είναι η καταγραφή των πεπραγμένων της «Ένωσης» στις τελευταίες έξι πρεμιέρες της.



Σεζόν 2010-11: H ΑΕΚ υποδέχεται τη Χάιντουκ στο ΟΑΚΑ

Η «Ένωση» είναι καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και με τα γκολ των Τζεμπούρ, Λυμπερόπουλου και Σκόκο καταφέρνει να πάρει τη νίκη (3-1) στην πρεμιέρα απέναντι στους Κροάτες, ξεκινώντας με το… δεξί τις υποχρεώσεις της.

Eurokinissi

Την αμέσως επόμενη χρονιά, οι «κιτρινόμαυροι» συναντούν την Αντερλεχτ

Η ΑΕΚ περνάει ένα δύσκολο βράδυ, αφού η άμυνά της δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Δέχτηκε δύο γκολ νωρίς στο παιχνίδι, μείωσε με τον Λεονάρντο λίγο μετά, όμως τα λάθη συνεχίστηκαν και η «Ένωση» με τον Χιμένεθ στον πάγκο βίωσε μία οδυνηρή ήττα με 4-1.

Eurokinissi

Τη χρονιά 2017-18 η Ένωση αγωνίζεται πάλι σε ευρωπαϊκούς ομίλους απέναντι στη Ριέκα

Οι «κιτρινόμαυροι» παίρνουν τη νίκη με 2-1, μία νίκη που εντέλει αποδείχτηκε πολύ σημαντική, αφού συνέχισε με πέντε ισοπαλίες στον όμιλο χωρίς να ηττηθεί. Πέρασε στον επόμενο γύρο και αποκλείστηκε απ’ την Ντινάμο Κιέβου, πάλι με δύο ισοπαλίες.

Eurokinissi

Η επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ τη σεζον 2018-19

Μετά την πρωταθληματική χρονιά, η ΑΕΚ πέρασε στα προκριματικά Σέλτικ και Βίντι και μπήκε στους ομίλους οπού εκεί είχε αντιπάλους τον Άγιαξ, την Μπενφίκα και την Μπάγερν. Η πρεμιέρα βρήκε την ΑΕΚ να χάνει απ’ την εξαιρετική ομάδα του Άγιαξ με 3-0 στο Άμστερνταμ.

Eurokinissi

Η παρουσία σε ομίλους Γιουρόπα Λιγκ τη χρονιά 2020-21

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπράγκα, η ΑΕΚ, με τον Καρέρα στον πάγκο, στέκεται καλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, χάνει ευκαιρίες, όμως δέχεται γκολ στο τέλος του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο ημίχρονο κάνει την προσπάθειά της, όμως στο τέλος λυγίζει και ηττάται με 3-0.

Eurokinissi

Τελευταία φορά που είδαμε την ΑΕΚ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργανώσεις ήταν τη σεζόν 2023-24

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα εξαργύρωσε το νταμπλ της προηγούμενης σεζόν αν και δεν κατάφερε να προκριθεί στο Champions League μετά τον αποκλεισμό από την Αντβέρπ, βρέθηκε στους ομίλους του Europa League, αντιμέτωπη με Μαρσέιγ, Άγιαξ και την πρωτάρα Μπράιτον.

Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στην Αγγλία και το «Εϊμεξ Στέιντιουμ» απέναντι στην Μπράιτον. Η Ένωση πήρε ένα φοβερό διπλό (2-3) με τσαμπουκά και αποφασιστικότητα ταπεινώνοντας μια εξαιρετική ομάδα της Premier League μέσα στο σπίτι της και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι της στους ομίλους του Europa League! Σκόρερ για την «Ένωση» οι Σιντιμπέ, Γκατσίνοβιτς και Πόνσε.