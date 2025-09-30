Ο Μουκουντί ανανέωσε με την ΑΕΚ έως το 2029

Η ΑΕΚ προχώρησε στην ανακοίνωση ανανέωσης συμβολαίου με τον ηγέτη της άμυνας της, Αρόλντ Μουκουντί. Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε επέκταση του συμβολαίου για ακόμα έναν χρόνο, μετά απο συνάντηση της πλευράς του ποδοσφαιριστή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Αρόλντ Μουκουντί είναι αδιαμφισβήτητα ένας απο τους καλύτερους παίκτες της φετινής ΑΕΚ, και ο βράχος της άμυνας της Ένωσης. Η ΑΕΚ φέτος έχει κρατήσει 7 φορές ανέπαφη την εστία της σε δέκα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Καμερουνέζους στόπερ είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ένωση έπειτα από ανανέωση που έγινε πέρυσι, με την διοίκηση να το επεκτείνει για ακόμα έναν χρόνο, παράλληλα με αύξηση απολαβών στο συμβόλαιο του.

Ο Μουκουντί απο το 2022 έχει 87 εμφανίσεις με την φανέλα της ΑΕΚ μετρώντας 9 γκολ και 15 κίτρινες σε περίπου 7.500 αγωνιστικά λεπτά.

Αυτή την στιγμή ο Μουκουντί παίρνει 1 εκατ. ευρώ ετησίως από την Ένωση, με την οποία και διανύει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Ηλιόπουλος στον Μουκουντί:

«Είμαστε εδώ, στην Αρένα. Η Αρένα είναι επίσης μια βαριά λέξη, γιατί δείχνει ότι μπαίνουν μέσα μονομάχοι για να κερδίσουν, να κατακτήσουν. Είσαι επίσης, εδώ όπου κάθε λίγες ημέρες γίνεσαι κανονικός μονομάχος, με στόχο να φέρεις τα καλύτερα αποτελέσματα γι’ αυτή την ιστορική ομάδα. πλέον γνωρίζεις ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, είναι μια ομάδα που έχει σπουδαία εικόνα.

Και είμαστε εδώ με στόχο να χτίσουμε τη νέα σελίδα για τη σπουδαία μας ομάδα. Είσαι πρωταγωνιστής, είσαι ένα άτομο που μας αρέσει. Όχι μόνο γιατί είσαι καλός παίκτης, αλλά γιατί είσαι και ένα σύμβολο για τους οπαδούς μας και για εμάς.

Είσαι ένα άτομο με κουλτούρα, είσαι ένα άτομο που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες, το έχω συζητήσει και με τη σύζυγό σου και είναι κάτι παρόμοιο εδώ, ότι είσαι παιδί της ΑΕΚ.

Με αλλά λόγια είσαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε εδώ, θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, για όσα αγαπάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, και για όσο θέλεις να είσαι μονομάχος σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από την Αρένα. Στις μικρότερες… αρένες.

Γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στην σπουδαία ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029. Προφανώς, όπως γνωρίζεις, στη ζωή υπάρχουν τα καλά και τα κακά μυαλά. Οπότε όποιος αγαπάει, νοιάζεται και είναι αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, θα καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η συμφωνία μας σήμερα.

Οι άνθρωποι που είναι διπρόσωποι και δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα αυτής της σημερινής συνάντησης και συμφωνίας… Τι να κάνουμε; Το πρόβλημα είναι δικό τους».