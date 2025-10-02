Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1: «Ανώμαλη» προσγείωση και ξεκίνημα με το «αριστερό» για την Ένωση

Με το...αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η ΑΕΚ στο UEFA Conference League, καθώς η «Ένωση» ηττήθηκε με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία και υποχρεώθηκε στην πρώτη της ήττα στη σεζόν. Η «Ένωση» προηγήθηκε με το γκολ του Κουτέσα στο 7ο λεπτό αλλά από εκεί και έπειτα η ΑΕΚ υπέπεσε σε πολλά αμυντικά λάθη, το αρχικό της σχήμα φάνηκε πως δεν «κούμπωσε», η Τσέλιε το εκμεταλλεύτηκε και με τα τρία γκολ του εκπληκτικού απόψε Κοβάσεβιτς (34', 55', 80') οι Σλοβένοι πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση.

Το ματς

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν εκείνοι που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να βρουν το γρήγορο γκολ και τα κατάφεραν στο 7ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Ελίασον πάσαρε στον Κουτέσα, εκείνος δοκίμασε το σουτ και με τη βοήθεια της τύχης, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της Τσέλιε για το 0-1.

Από τη στιγμή του γκολ και έπειτα η ΑΕΚ «κατέβασε τον γενικό» , οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και στο 20ο λεπτό ο Στούρμ επιχείρησε ένα σουτ αλλά ο Ρότα έβαλε την κόντρα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα ο Ιοσίνοφ έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ. Η «πολιορκία» των Σλοβένων συνεχίστηκε και στο 24ο λεπτό ο Ιοσίνοφ, έκανε το πλασέ και ο Στρακόσα με δυσκολία έδιωξε σε κόρνερ.

EUROKINISSI

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, έπρεπε να πάρουν πρωτοβουλίες και να βγουν μπροστά και στο 33ο λεπτό, ο Κουτέσα με τον Γιόβιτς συνεργάστηκαν άψογα, ο Σέρβος γύρισε καταπληκτικά, έκανε το πλασέ ανάμεσα δυο αντιπάλους αλλά γκολκίπερ των γηπεδούχων έδιωξε σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα ο Γκρούγιτς έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Λισάκοβιτς έκανε το σουτ, ο Κοβάσεβιτς ευνοήθηκε από τις κόντρες και πλάσαρε για το 1-1.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει τα πατήματά της και στο δεύτερο μέρος και το πλήρωσε το κακό της ξεκίνημα με γκολ. Συγκεκριμένα στο 55ο λεπτό η άμυνα της Ένωσης λειτούργησε κάκιστα ο Ιοσίνοφ έκανε το πλασέ, ο Στρακόσα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Κοβάσεβιτς, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε αμέσως σε αλλαγές περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Μάνταλο και Κοϊτά αντί των Μαρίν και Ελίασον. Με το που πάτησαν στο χορτάρι οι δύο αλλαγές του Σέρβου τεχνικού η ΑΕΚ κατάφερε να απειλήσει με τον Κοϊτά να κάνει δυνατό σουτ και τον Λεμπάν να αποκρούει σε κόρνερ.

ΙΝΤΙΜΕ

Οι Σλοβένοι με το μομέντουμ υπέρ τους, έψαχναν και το τρίτο τέρμα με την άμυνα του δικεφάλου να μην λειτουργεί ορθά για ακόμη μια φορά και το Πλασέ του Στούρμ στο 61ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι. Ο εφιάλτης συνεχίστηκε για την ΑΕΚ η οποία πλήρωσε ακόμη ένα λάθος στη μεσαία γραμμή αυτή τη φορά με τον Πινέδα να χάνει τη μπάλα και τον Αντβίλι να κάνει το γύρισμα και τον Κοβάσεβιτς με προβολή να διαμορφώνει το τελικό 3-1, πετυχαίνοντας παράλληλα το τρίτο προσωπικό του τέρμα.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Ελίασον, Γιόβιτς

Τσέλιε: Λεμπάν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα, Κβέσιτς, Λισάκοβιτς, Στουρμ, Ιοσίφοβ, Κοβάσεβιτς.