ΑΕΚ: Οι τραυματισμοί ίσως φέρουν αλλαγές στην λίστα της UEFA - Οι σκέψεις του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει προβλήματα με τραυματισμούς σε κομβικούς παίκτες του ρόστερ της και άπαντες εντός της Ένωσης θέλουν να είναι προσεκτικοί σχετικά με την επιστροφή των παικτών στην δράση.

Οι κιτρινόμαυροι έχουν σταθεί άτυχοι καθώς σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις προέκυψε βαρύς μυϊκός τραυματισμός, ενώ ακολουθούν σημαντικά παιχνίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη για τη League Phase του Conference League.

Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις είναι των Ρομπέρτο Περέιρα και Ζίνι ενώ ο Αρόλντ Μουκουντί αναμένεται να χάσει μόνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί όμως να κάνει η ΑΕΚ αλλαγή στην ευρωπαϊκή της λίστα μιας και ο Περέιρα έχει χάσει και τα δυο ματς με την Άντερλεχτ αλλά και το ματς με την Τσέλιε, ενώ είναι κανονικά δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα;

Ο Άρολντ Μουκουντί με τον Φιλίπε Ρέλβας / Πηγή: Eurokinissi

Η στάση της ΑΕΚ

Από πλευράς ΑΕΚ, τονίζουν πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει θέμα αντικατάστασης ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα.

Μάλιστα, η Ένωση ξεκαθαρίζει πως ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο μόνος που μπορεί να θέσει θέμα αλλαγής κάποιου τραυματία στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα τέτοιο ζήτημα.

Τι λέει η UEFA

Από την σεζόν που διανύουμε η UEFA έχει προσθέσει έναν νέο κανονισμό αναφορικά με τους τραυματισμούς και τις ευρωπαϊκές λίστες, μιας και οι ομάδες μπορούν να κάνουν μόνο μία αλλαγή που δεν είναι τερματοφύλακας, στους δηλωμένους ποδοσφαιριστές, όμως υπό προϋποθέσεις.

Είτε αναφερόμαστε σε κάποιον τραυματισμό, είτε σε κάποια ασθένεια, θα πρέπει να είναι μακροχρόνιος, ενώ μετά την κατάθεση του σχετικού αιτήματος, ο σύλλογος θα πρέπει να περιμένει να λάβει την έγκριση της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Τέλος, τονίζουμε πως οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής που θα αφαιρεθεί από την λίστα με το που θα είναι διαθέσιμος αμέσως επαναφέρεται υποχρεωτικά στην λίστα στην θέση αυτού που τον αντικατέστησε προσωρινά

Η Λίβερπουλ, έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA, ο οποίος επιτρέπει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα ενός συλλόγου, εφόσον έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ, αντικατέστησε τον τραυματία Λεόνι, με τον Φεντερίκο Κιέζα, ο οποίος θα μπορεί να ενισχύσει τους «ρεντς» στο Champions League.