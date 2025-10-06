Ο λόγος που ο Ηλιόπουλος... μάτωσε στο ματς με την Κηφισιά

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ζει με ένταση κάθε παιχνίδι της ΑΕΚ. Πόσο μάλλον όταν ένα ματς για την ομάδα του έχει την τροπή που είχε το παιχνίδι στο Περιστέρι απέναντι στην Κηφισιά.

Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ είδε την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ με 2-0 από την Κηφισιά, αλλά στο τέλος να επιστρέφει, να το γυρίζει και να παίρνει τη νίκη με 3-2, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας.

Στο φινάλε του αγώνα ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει όλους τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως κάνει σχεδόν σε κάθε ματς, αλλά αυτή τη φορά είχε και ένα χέρι με αίματα.



Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ, που της χάρισε και τη νίκη, χτύπησε το χέρι του με αποτέλεσμα να ματώσει όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Κάτι πάντως που δεν έδειξε να τον πτοεί, αφού είχε μαζί του ένα χαρτομάντηλο για να σκουπίζει το αίμα, ενώ λίγο αργότερα έδεσε το χέρι του για να σταματήσει τη ροή του αίματος.