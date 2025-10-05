Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3: Τρελή ανατροπή στο 90+2' για την Ένωση των 10 παικτών με σφραγίδα... Γιόβιτς

Στο ματς της χρονιάς μέχρι το επόμενο, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές και έφυγε νικήτρια με σκορ 3-2 από το Περιστέρι απέναντι στην ψυχωμένη Κηφισιά, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Για περίπου μία ώρα, όλα έδειχναν πως η Ένωση μετά τον Παναθηναϊκό θα έπεφτε και αυτή θύμα της Κηφισιάς και του αδιανόητου Ανδρέα Τεττέη , που έκανε ότι ήθελε την άμυνα των φιλοξενούμενων, όμως ο Λούκα Γιόβιτς είχε άλλη άποψη. Με γκολ και κερδισμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις, που εκτέλευσε εύστοχα ο Μαρίν, υπέγραψε την τέραστια ανατροπή της Ένωσης, η οποία μάλιστα αγωνίστηκε και με παίκτη λιγότερο σχεδόν για όλο το δεύτερο ημίχρονο και την αποβολή του Ρέλβας.

Το ματς

Στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά από παρέμβαση του VAR, η Κηφισία κέρδισε πέναλτι, μετά την «άτσαλη» έξοδο του Στρακόσια και το μαρκάρισμα πάνω στον Τεττέη. Ο σέντερ φορ των γηπεδούχων ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Αλβανό τερματοφύλακα να τον νικά και να διορθώνει το λάθος του.

Αυτό που δεν κατάφερε να πετύχει ο Έλληνας φορ από το σημείο του πέναλτι, το πέτυχε 10 λεπτά αργότερα. Η Κηφισιά βγήκε γρήγορα στην κόντρα με τον Παντελίδη, έτρεξε όλο το γήπεδο, μπήκε στην περιοχή, σέντραρε με το αριστερό και ο Τεττέι πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και με προβολή έκανε το 1-0.

Στο 18ο λεπτό η Κηφισιά είχε νέα απίστευτη χαμένη ευκαιρία για να κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση, όμως ο Πόμπο αστόχησε από ευνοϊκή θέση μέσα από την μικρή περιοχή μετά από νέα όμορφη ενέργεια του Τεττέη, με τους αμυντικούς της Ένωσης να δυσκολεύονται φανερά στην αντιμετώπιση του. Το πάθημα δεν έγινε μάθημα για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και στο 29ο λεπτό, ο «ασταμάτητος» Τεττέη πέρασε τον Στρακόσια, σούταρε, ο Πινέδα στη γραμμή έδιωξε την μπάλα, με τον Παντελίδη να σκοράρει σε κενή εστία και να κάνει το 2-0.





Στο 44ο λεπτό και λίγο πριν οι δύο ομάδες φύγουν για τα αποδυτήρια, ο Καλοσκάμης μείωσε σε 2-1 για την Ένωση και έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, ενόψει και δευτέρου ημιχρόνου. Μάλιστα στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια «ανάσα» από την ισοφάριση, όμως ο Πιερό δεν κατάφερε να νικήσει τον Ξενόπουλο.

Στο 48ο λεπτό, η ΑΕΚ έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα, που δέχθηκε ο Ρέλβας. Για άλλη μια φορά, ο Τεττέη, βγήκε στη κόντρα, πέρασε τον αμυντικό της Ένωσης, με τον Πορτογάλο να τον ανατρέπει, πριν βγει ένας με έναν με τον Αλβανό τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Η ΑΕΚ των 10 παικτών, παρά το «σοκ» της αποβολής, δεν τα παράτησε και ισοφάρισε σε 2-2 με τον Γιόβιτς στο 60ο λεπτό. Ο Κουτέσα μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, ύψωσε υπέροχα στο Σέρβο φορ στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Ένωση στο πρωτάθλημα και δεύτερο συνολικά.

Στο 69ο λεπτό ο Ζέρσον σκόραρε και έκανε το 3-2 για την Κηφισιά, όμως βρήκε την μπάλα με το χέρι και το γκολ ακυρώθηκε, ενώ λίγο αργότερα ο Στρακόσια είπε «όχι», σε τετ α τετ, στον Τεττέη. Μάλιστα η Κηφισιά είχε νέα «τεράστια» χαμένη ευκαιρία για πάρει... κεφάλι στην αναμέτρηση αλλά το σουτ του Ζέρσον πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 90+2' η ΑΕΚ έφτασε στην ολική ανατροπή. Ο Γιοβίτς κέρδισε πέναλτι για σπρώξιμο από τον Σιμόν, ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Ξενόπουλο και έδωσε μια τεράστια νίκη (3-2) στην Ένωση.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Πιερό

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Εμπό, Ποκόρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Αντονίσε, Πέρεθ, Παντελίδης, Τεττέι