ΑΕΚ: Νίκη-ανατροπή και κορυφή στο Περιστέρι κόντρα στους «δαίμονες» της

Η ΑΕΚ ήξερε μετά το παιχνίδι με την Τσέλιε στην Σλοβενία ότι έπρεπε να κάνει νίκη την Κυριακή στο Περιστέρι απέναντι στην Κηφισιά για να επανέλθει στην ομάδα η ηρεμία. Όμως το χθεσινό ματς μόνο ήρεμο και εύκολο δεν ήταν.

Η ΑΕΚ δεν μπήκε πότε στο πρώτο ημίχρονο και είδε την Κηφισιά να προηγείται 2-1 στο ημίχρονο έχοντας χαμένο πέναλτι άλλα και 2-3 κλασικές ευκαιρίες και για περισσότερα γκολ, σε αντίθεση με την Ένωση που απείλησε μόνο δυο φόρες στο πρώτο μέρος και τις δυο με τον Καλοσκάμη που συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές του Νίκολιτς γύρισαν το ματς με τον Γιόβιτς με γκολ και κερδισμένο πέναλτι να κάνει την πρώτη πολύ καλή του εμφάνιση στο πρωτάθλημα και να δίνει στην ΑΕΚ την πέμπτη νίκη σε 6 ματς και όλα αυτά με δέκα παίχτες από το 48' και την αποβολή του Ρέλβας.

Ο μπερδεμένος Νίκολιτς και η κακή αντιμετώπιση στους κενούς χώρους

Ο Σέρβος προπονητής φαίνεται πολύ μπερδεμένος με τα πρόσωπα που επιλεγεί στα χαφ. Επιμένει στο δίδυμο Πινέδα-Μάνταλου που όπως όλα δείχνουν δεν του βγαίνει καθώς η ΑΕΚ δείχνει προβληματική ειδικά στο πρώτο ημίχρονο με Βόλο άλλα και στο χθεσινό παιχνίδι. Μπορεί για τον αρχηγό της ΑΕΚ να ήταν το πρώτο του κακό παιχνίδι άλλα ο Μεξικανός συνεχίζει να μην είναι αυτό που ξέραμε στις δυο πρώτες του σεζόν στην ομάδα. Η ΑΕΚ πελαγοδρομεί στην άμυνα, γιατί πάλι μοιάζει ανέτοιμη να αντιμετωπίσει μια ομάδα, που ξέρει πώς θα κινηθεί και θα προσπαθήσει να παίξει στους χώρους και αυτό ίσως είναι αποτέλεσμα και του γνησίου κόφτη που λείπει μέχρι στιγμής από την ομάδα λόγω και του εμφανώς ανέτοιμου Γκρούγιτς.

Eurokinissi

Η αντίδραση από το ημίωρο και μετά και οι αλλαγές νίκης από τον πάγκο

Μέχρι το 30ο λεπτό η ΑΕΚ ήταν ακίνδυνη δημιουργικά όπως έκανε και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από εκεί και μετά το εξαιρετικό τρίγωνο των Μάνταλου, Ρέλβας και Καλοσκάμη έφερε την μείωση του σκορ σε 2-1 ενώ ο ίδιος παίχτης είχε τεράστια ευκαιρία και για το 2-2 που θα έφερνε σε απολυτή ισορροπία το ματς πριν καν το ημίχρονο και θα έκανε πιο εύκολο το έργο της ομάδας του Νίκολιτς. Αντίθετα αφού δεν ήρθε η ισοφάριση το έργο της ΑΕΚ έγινε ακόμα πιο δύσκολο μετά την αποβολή του Ρέλβας στο 48' όπου άφησε με αριθμητικό μειονέκτημα την ομάδα του. Εκεί ο Νίκολιτς αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα για την νίκη.

Με τη διπλή αλλαγή του Ελίασον και του Κουτέσα που γίνεται δημιουργός στο γκολ της ισοφάρισης, ενώ ο Κοϊτά πάει στα χαφ να παίξει δίπλα στον Ζόαο Μάριο, ο οποίος όσο περνούσε η ώρα έδινε ηρεμία στην ομάδα με τις μεταβιβάσεις του. Στην συνεχεία ο Μαρίν με την είσοδο του χρειαζόταν ένα κάλο ματς μετά από καιρό, βοήθησε και ανασταλτικά άλλα και επιθετικά με σωστές μεταβιβάσεις που σε ένα ροκ ματς σαν το χθεσινό χρειαζόντουσαν.

Ο Στρακόσα πίσω ήταν ανίκητος, ο Πενράις ανταποκρίθηκε σαν αριστερό στόπερ όμως το χθεσινό κλειδί ήταν ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος μπήκε στο παιχνίδι και εκτός ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τους αμυντικούς της Κηφισιάς, σκόραρε για το 2-2 και κέρδισε και το πέναλτι στο 89' με το οποίο ο Μαρίν έγραψε το 3-2 για τους κιτρινόμαυρους.

Eurokinissi

Τα αγωνιστικά άλλα και... εξωαγωνιστικά ζητήματα που καλείται να λύσει στην συνεχεία

Η ΑΕΚ πρέπει να ασχοληθεί με τα αγωνιστικά της ζητήματα άμεσα. Ο Νίκολιτς έχει βγάλει την ομάδα πολλές φόρες από το αδιέξοδο που εκείνος δημιουργεί με λάθος συνθέσεις σε αυτά τα 15 πρώτα παιχνίδια της σεζόν αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει συνεχεία και ειδικά όταν η ομάδα του έχει αυτή την αντιμετώπιση από τους διαιτητές σύμφωνα με τα δικά του και όχι μόνο λεγόμενα. Μαζί με τις προσθαφαιρέσεις που πρέπει να γίνουν και ειδικά τις προσθήκες που αναμένονται εναγωνίως για τον Ιανουάριο, που είναι ακόμα μακριά, η Ένωση έχει να διανύσει πολύ δρόμο και μέχρι τότε πρέπει να κερδίζει, να μαζεύει βαθμούς και να είναι ενωμένη απέναντι σε όλους και όλα που την θέλουν να λυγίζει.