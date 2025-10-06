Λεβαδειακός: Η πιο παραγωγική επίθεση της Super League σε πλήρη δράση

Μία ακόμα καταπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Λεβαδειακός και συνέτριψε μέσα στην έδρα του τον Παναιτωλικό με 6-0, μετατρέποντας ακόμα ένα ματς του στην Stoiximan Super League σε ποδοσφαιρική παράσταση.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε τα 14 γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια του (έξι στον Παναιτωλικό, από τέσσερα σε ΟΦΗ και ΠΑΟΚ) και παράλληλα πέτυχε την ευρύτερη νίκη του στην ιστορία του στη Stoiximan Super League.

Αυτό όμως που έχει ξεχωριστή σημασία είναι το γεγονός πως οι Βοιωτοί μετά την ολοκλήρωση έξι αγωνιστικών, βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, στο -3 από τον Ολυμπιακό και στο -4 από τον ΠΑΟΚ.

Εκτός όμως από αυτό ο Λεβαδειακός διαθέτει αυτή τη στιγμή την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος έχοντας βρει 16 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά και από τις καλύτερες άμυνες με επτά γκολ παθητικό, πίσω από ΑΕΚ (3), ΠΑΟΚ (5), Ολυμπιακό (5), Παναθηναϊκό και Ατρόμητο (6).

Η επίθεση της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, εκρηκτική και πολυδιάστατη, έχει μετατρέψει κάθε παιχνίδι της σε ποδοσφαιρική παράσταση και έχει φέρει την ομάδα στην τέταρτη θέση, ούσα και η ομάδα με τις περισσότερες γκολ/τελικές προσπάθειες (4.5) αλλά και τις περισσότερες ασίστ μαζί με τον Ολυμπιακό (10).

Τα αποτελέσματα του Λεβαδειακού φέτος

Λεβαδειακός - Μακεδονικός 1-2 (Κύπελλο)

Λεβαδειακός - Κηφισιά 3-2

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 4-1 (Κύπελλο)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 1-2 (Κύπελλο)

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο Λεβαδειακός έχει λυγίσει μόνο απέναντι σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες να έχουν βρει απέναντί του δύσκολο αντίπαλο. Ταυτόχρονα, έχει πετύχει σπουδαίες νίκες, όπως το 4-1 επί του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, αλλά και εντυπωσιακά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο απέναντι σε ΟΦΗ (4-0), Κηφισιά (3-2) και πρόσφατα κόντρα στονν Παναιτωλικό (6-0).

Σαφώς, η εικόνα αυτή δημιουργεί μια νέα δυναμική στο πρωτάθλημα, καθώς ο Λεβαδειακός δείχνει ότι δεν είναι μόνο «σκληρός» στην άμυνα αλλά και η πιο επικίνδυνη ομάδα επιθετικά στη Super League μέχρι στιγμής. Με τέτοιο ρυθμό, η ομάδα της Βοιωτίας δείχνει ικανή να αμφισβητήσει τις παραδοσιακές δυνάμεις και να γράψει τη δική της ιστορία φέτος.

Η πολυφωνία στην επίθεση

Ο Λεβαδειακός φέτος ξεχωρίζει όχι μόνο για την ισχύ της επίθεσής του, αλλά και για την πολυφωνία στο σκοράρισμα, καθώς οι γκολ έχουν μοιραστεί σε πολλούς παίκτες. Ο Χισάμ Λάγιους, ο Άλεν Όζμπολτ και ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο βρίσκονται στην πεντάδα των σκόρερ του πρωταθλήματος με τρία γκολ έκαστος, πίσω μόνο από τον Τσικίνιο του Ολυμπιακού και τον Τεττέη της Κηφισιάς. Ο Λάγιους μάλιστα είναι πρώτος σε αναλογία γκολ/τελικές προσπάθειες (2), υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητά του, ενώ ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι ο μοναδικός παίκτης του πρωταθλήματος που μετράει 3 ασίστ, με τον Όζμπολτ να ακολουθεί με 2.



Οπως δίχτυα έχουν βρει οι Σεμπάστιαν Παλάσιος (2 γκολ), Γιώργος Μανθάτης, Παναγιώτης Συμελίδης, Μπενιαμίν Βέρμπιτς, Κωνσταντίνος Γκούμας (1 γκολ). Αν βάλουμε και τα γκολ στο Κύπελλο, τότε ο Πεδρόσο και ο Λάγιους μετράνε τέσσερα τέρματα τη φετινή σεζόν, Παλάσιος και Όζμπολτ έχουν από τρία, οι Μανθάτης, Συμελίδης μετράνε από δύο και οι Λιάγας, Βίχος, Γκούμας και Γιούριτς έχουν ένα γκολ.

Eurokinissi

Με αυτόν τον τρόπο, ο Λεβαδειακός δείχνει δεν βασίζεται σε έναν μόνο επιθετικό, αλλά έχει μια επίθεση που μπορεί να απειλήσει από πολλούς παίκτες, καθιστώντας τον έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο αντίπαλο για κάθε ομάδα στη Stoiximan Super League.

Οι εννέα διαφορετικοί σκόρερ στο πρωτάθλημα

Χίσαμ Λάγιους: 6 αγώνες, 394 λεπτά, 3 γκολ

6 αγώνες, 394 λεπτά, Άλεν Όζμπολτ: 5 αγώνες, 452 λεπτά, 3 γκολ



5 αγώνες, 452 λεπτά, Φαμπρίτσιο Πέντροζο: 6 αγώνες, 175 λεπτά, 3 γκολ

6 αγώνες, 175 λεπτά, Σεμπαστιάν Παλάσιος: 6 αγώνες, 486 λεπτά, 2 γκολ

6 αγώνες, 486 λεπτά, Γιώργος Μανθάτης: 3 αγώνες, 101 λεπτά, 1 γκολ

3 αγώνες, 101 λεπτά, Στίπε Γιούριτς: 1 αγώνας, 19 λεπτά, 1 γκολ

1 αγώνας, 19 λεπτά, Παναγιώτης Συμελίδης: 3 αγώνες, 206 λεπτά, 1 γκολ

3 αγώνες, 206 λεπτά, Μπένιαμιν Βέρμπιτς: 3 αγώνες, 103 λεπτά, 1 γκολ

3 αγώνες, 103 λεπτά, Κωνσταντίνος Γκούμας: 4 αγώνες, 134 λεπτά, 1 γκολ



