Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Ολυμπιακός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός παίζει Champions League και... ξεχνάει το πρωτάθλημα!

Κρίσιμη καμπή για τον Ολυμπιακό, με τον Μεντιλίμπαρ να ψάχνει ισορροπία σε πρωτάθλημα και Champions League.

Με τέσσερις αναμετρήσεις έκλεισε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ να προπορεύεται στην βαθμολογία.

Στο ντέρμπι της ημέρας, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό 2-1 με ανατροπή και τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας ο ίδιος στην δεύτερη θέση. Αυτή ήταν η παρθενική των «ερυθρόλευκων» για τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα και η πρώτη της Stoiximan Super League μετά από έξι μήνες.

Τελευταία φορά που οι Πειραώτες είχαν ηττηθεί ήταν στις 6 Απριλίου του 2025 όταν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει ξανά τη νίκη  με 2-1 επί του Ολυμπιακού ξανά στην Τούμπα, για τα playoffs της περασμένης σεζόν. 

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει να δυσκολεύεται σημαντικά να ανταπεξέλθει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τουλάχιστον έως τώρα. Μετά την πρεμιέρα του στο Champions League κόντρα στην Πάφο (0-0), οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τον Παναθηναϊκό (1-1) στη Λεωφόρο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την ήττα από την Άρσεναλ με 2-0 στο «Έμιρεϊτς», καθώς ακολούθησε το αρνητικό αποτέλεσμα  στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 2-1. Μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός έχει χάσει πέντε πολύτιμους βαθμούς στη Super League και η διαχείριση των απαιτήσεων και στα δύο μέτωπα φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ έχει χρησιμοποιήσει 29 από τους 30 ποδοσφαιριστές του ρόστερ (εκτός από τον τραυματία Γιάρεμτσουκ), δείχνοντας ότι προσπαθεί να βρει λύσεις σε όλα τα μέτωπα. Ο Ελ Κααμπί δεν έχει χάσει ματς και μετρά εννέα συμμετοχές (σε όλες τις διοργανώσεις) με 771 λεπτά, ενώ ακολουθούν ο Έσε με τον ίδιο αριθμό αγώνων και 549’, ο Τσικίνιο με 9 ματς και 632’, ο Κοστίνια επίσης με εννέα και 547’ και ο Ορτέγκα με οκτώ συμμετοχές και 711’.

Μέχρι στιγμής, η προσπάθεια να ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Ευρώπη φαίνεται εξαιρετικά απαιτητική, με τον Μεντιλίμπαρ να καλείται να βρει λύσεις άμεσα για να αποφύγει μια κρίσιμη καμπή στη σεζόν.

