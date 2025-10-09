Συμφώνησαν Ολυμπιακός και Κοστίνια για νέο συμβόλαιο - απομένει η ανακοίνωση

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την πλευρά του Κοστίνια για νέο συμβόλαιο, και απομένουν μόνο οι υπογραφές και η ανακοίνωση, με τους περσινούς νταμπλούχους να θέλουν να επιβραβεύσουν τον δεξιό τους μπάκ για τις πολύ καλές του εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει για επέκταση συμβολαίου του Πορτογάλου αμυντικού, για ένα ακόμα έτος, δηλαδή μέχρι και το 2029, με αυξημένες μάλιστα, αποδοχές

Ο Κοστίνια αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή από τους πιο σταθερούς, και πιστούς στο πλάνο του προπονητή, ενώ την φετινή σεζόν, έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια, πλην της αναμέτρησης στον Βόλο, έχοντας εκμεταλλευτεί τον τραυματισμό που ταλαιπωρεί τον Ροντινέι και έχοντας αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο.

Ο Πορτογάλος μπακ από τον Αύγουστο που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του, έχει καταγράψει 47 συμμετοχές, έχοντας μοιράσει τρεις ασίστ.